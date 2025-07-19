百億市值公司董事長被刑拘　涉挪用公款　曾任副市長去年境外落網

百億市值上市公司亞鉀國際的董事長郭柏春，因涉嫌挪用公款、濫用職權罪，被刑事拘留。



郭柏春。（亞鉀國際官方微信）

周五（7月18日），亞鉀國際發布《關於公司董事長被留置的進展公告》稱，收到董事長郭柏春家屬提供的寧夏回族自治區人民檢察院出具的《拘留通知書》，郭柏春因涉嫌挪用公款、濫用職權罪，被刑事拘留。

公告續稱，相關事項是針對董事長郭柏春個人，與公司無關聯。目前公司生產經營一切正常。公司擁有完善的治理結構及內部控制機制，公司按照法律法規和相關制度規範運作。

事實上，除了上市公司董事長身份外，郭柏春還曾是銀川市副市長。公開資料顯示，郭柏春出生於1965年10月，經濟學博士後，2013年6月至2018年10月任寧夏銀川市副市長，曾分管金融。

卸任後，郭柏春陸續在多間民營企業任職，於2020年1月任亞鉀國際董事長、法定代表人。現任北京天象星雲私募基金管理有限公司董事長、天娛數字科技（大連）集團股份有限公司董事以及本公司董事長。

郭柏春被遣返回國。（中央紀委國家監委網站）

2024年3月，中央紀委國家監委網站發布消息，因涉嫌嚴重職務犯罪，當年1月，寧夏回族自治區監委對郭柏春立案調查。當年3月，郭柏春在境外落網並被遣返回國。

公開資料顯示，亞鉀國際主要從事鉀鹽礦開採、加工，鉀肥生產及銷售業務，公司是國內首批「走出去」實施境外鉀鹽開發的中國企業，也是東南亞地區規模最大的鉀肥生產商。

4月23日，亞鉀國際公布2025年一季報，公司報告期營業收入為12.13億元（人民幣，下同），按年增長91.47%；凈利潤為3.84億元，按年增長373.53%。

7月11日，亞鉀國際披露業績預告，預計2025年上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤為7.3億元-9.3億元，比上年同期增長170%~244%。