杭州爆屎渠？居民稱自來水有糞便味　官方：藻類厭氧降解產生異味

浙江杭州餘杭區部分居民反應自來水出現惡臭氣味類似糞便，當地居民只能購買純淨水使用，更懷疑是爆屎渠。事件持續發酵，官方19日發布情況通報，指仁和水廠7月16日）上午8時發現水質嗅味指標異常，初步查明為藻類厭氧降解產生物質導致自來水的異味，經採樣分析確認後隨即啓動供水突發事件應急預案，切換水源，供水水質得到有效控制，出廠水質安全。



據當地居民表示，家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。

浙江杭州居民家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。（影片截圖）

浙江杭州居民家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。（影片截圖）

浙江杭州居民家中自來水出現疑似糞便的濃烈異味，用毛巾包住水龍頭，放水不到一分鐘，可以看到毛巾變成淺褐色。（影片截圖）

7月17日上午，家住餘杭區良渚文化村附近的居民回憶稱，16日晚，她洗菜時聞到了臭味，覺得噁心，放棄了做飯，「類似於死老鼠、爛臭螺螄的那種惡臭味，水有點發灰」。她找到附近超市買純凈水應急，水被搶購得幾乎缺貨，好在超市老闆自己開車拉來了更多，也沒有漲價。

她表示，家中17日也會繼續使用純凈水，一共花費了約150元買水；17日上午，還有不少居民到附近的崇福山接山泉水使用。

杭州餘杭自來水惡臭如｢糞水、死老鼠｣ 居民搶樽裝水批政府無通知

官方針對「糞水」闢謠

網傳通報還稱，杭州水務集團一名劉姓幹部，因故將主城區13處水路接駁下水糞水排污管網，目前已潛逃至越南。

杭州市公安局指導的「杭州媒體網站聯合闢謠平台」，星期五晚發布闢謠信息稱，這份份水「通報」是不實信息，請廣大市民朋友對未經覈實的信息不信謠、不傳謠。

杭州餘杭水務控股集團有限公司官方公眾號17日則通報稱，仍未提到自來水異常的原因，稱已完成對各支管和二供水箱的沖洗。經檢測，仁和街道、良渚街道水質已經恢復，用戶正常使用前請對「存水」進行排放。為彌補用戶損失，將會給予7月份每戶5噸水費的減免。

據了解，受影響的社區住戶水價為每噸2.55至6.65元人民幣，按此標準計算，當地居民獲減免的水費最低或為12.75元，不過該地居民卻表示不屑，因為大家為了買礦泉水花了上百，有人擔心影響健康，預約體檢又花了幾百，實在是杯水車薪。