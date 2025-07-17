娃哈哈爭產｜持股46%　最大股東杭州上城區財政局介入處理

娃哈哈集團創始人宗慶後離世一年後，近期有3人稱是其孩子，並在香港、杭州起訴目前董事長、宗慶後女兒宗馥莉，要求凍結其名下滙豐銀行帳戶內18億美元資產（約141.3億港元），並要求確認宗馥莉持有的娃哈哈集團29.4%股權的繼承權。



隨著娃哈哈「繼承之戰」愈演愈烈，7月17日，杭州市上城區財政局回應內媒表示，近期收到許多相關電話和投訴，已經成立專班介入處理。



2023年4月9日，上海，中國國際飲料工業科技展上的娃哈哈礦泉水。（VCG）

在內地，娃哈哈集團有「國企」之稱，因其股權結構中，杭州市上城區國資局持有46%、宗馥莉繼承29.4%，其餘24.6%為職工持股會所有。工商信息亦顯示，杭州娃哈哈集團有限公司的大股東為杭州市上城區財政局下屬二級企業杭州市上城區文商旅投資控股集團有限公司。

值得注意的是，上城區國資局曾與宗馥莉洽談46%的股權轉讓事宜，但因價格沒談攏而擱置。其後，有傳聞稱3私生子之母、娃哈哈前高管杜建英有意向收購46%的股權，進而絕對控股娃哈哈集團。

對於娃哈哈集團的家族紛爭，集團曾向媒體透露，這是家族內部事務，與公司運營、業務無關，公司不會提供任何答覆口徑或相關回應。

針對此事，7月17日，杭州市上城區財政局工作人員回應內媒《正在新聞》，「我們前期也接到了很多相關電話和投訴，我們一直在處理，已經有（成立）專班在介入處理，我們也希望盡快能處理這個事情。」 對於專班是否為上城區財政局牽頭，該工作人員則表示，上城區財政局內部也只有個別人知曉，「不方便更進一步答覆。」