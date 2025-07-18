月租6萬豪宅甲醛嚴重超標致杭州博主患病　房東質疑自帶家具釀成

近日，網名為「馬鈞澈MR」的杭州博主馬先生發帖稱，他租住一套月租超6萬元（人民幣．下同）的豪宅期間，出現咳嗽、過敏等症狀，檢測發現房內甲醛含量超標近三倍。他要求房東退還押金及賠償損失，但房東拒絕退款並質疑其自帶家具或為甲醛來源，雙方爭議升級。房東表示將通過法律途徑解決，並計劃反訴租戶侵權。



馬先生介紹，今年1月底，他通過中介租下位於杭州市蕭山區的一套豪宅，月租金60,676元，押金同額。中介稱房屋安全無甲醛，曾有租戶入住。他入住後持續使用兩台除甲醛空氣淨化器，但5月初天氣轉暖後，他出現嚴重咳嗽、嗓子痛、結膜炎及過敏症狀。在醫生提醒下，他懷疑甲醛超標。7月初，專業CMA檢測機構在無個人家具的房內區域檢測，結果顯示甲醛濃度超國家標準近三倍。馬先生稱，治療及調理已花費4萬餘元。

馬先生要求房東退租並退還押金6萬餘元，但房東拒絕。他曾聯繫杭州12345熱線投訴未果，目前已向房東發送律師函，要求退還押金並賠償檢測費、醫療費及誤工費等損失。

檢測發現房內甲醛含量超標近三倍。（微博）

馬先生稱，治療及調理已花費他4萬餘元。（微博）

據馬先生提供的租賃合同，房屋原承租方為一家杭州企業，租期為2025年2月1日至2026年1月31日。馬先生名下公司與原承租方簽訂合同變更協議，自2025年8月1日起成為承租方，並與房東重新簽訂租賃合同。

7月17日，房東程先生回應內媒，稱該房屋於2021年初交付，距今近五年，曾有其他租戶入住。房屋由開發商統一豪裝，裝修耗資約400萬元，使用的家具及材料均有環保證明。他自行添置的家具價值約80萬元，同樣符合環保標準。程先生質疑，馬先生入住後搬入大量家具，甲醛可能由此產生。他表示，若馬先生對退租有異議，可通過司法途徑解決，屆時可由法院指定機構重新檢測，但要求排除租戶家具的影響。

程先生還稱，馬先生將其個人信息，包括未成年子女照片及虛假信息發佈到網絡，嚴重侵犯私隱。他已報警並計劃起訴馬先生侵權。他強調，當前租賃合同主體為馬先生原公司，他因此不直接與馬先生溝通。

馬先生表示，他正忙於治病、搬家及維權，擔心法院訴訟排期過長導致房屋檢測條件變化，影響結果可信度。17日，相關部門透露，當地政府已介入調查此案。