廣西推「A超聯賽」桂港同步啟動　東盟市場為面向培育AI企業人才

中國人工智能（AI）發展備受各界注目，在立足「一灣相挽十一國」的區位優勢下，廣西正以「人工智能+」為筆，以新質生產力為墨，在面向東盟的開放合作中書寫高質量發展新篇章。今年7月至9月，廣西省政府推出「AI賦能千行百業超級聯賽」（A超聯賽），重點培育面向東盟市場的人工智能新興企業和人才。啟動儀式周六（19日）在南寧及香港數碼港同步進行。



廣西省政府推出「AI賦能千行百業超級聯賽」（A超聯賽），啟動儀式在南寧及香港數碼港同步進行。（黃寶瑩攝）

廣西省政府推出「AI賦能千行百業超級聯賽」（A超聯賽），啟動儀式在南寧及香港數碼港同步進行。（黃寶瑩攝）

作為全球首次聚焦東盟的AI能力培育計劃，A超聯賽面向中國和東盟各界全面開放，其以「AI廣西 AI中國 AI東盟」作為主題，並聚焦17個重點領域設置賽道，包括汽車、農業、文旅、教育、醫療、金融、交通、商務、傳媒、社會工作、安全、市場監管、氣象、體育、住建、人才創新創業、生活應用等。

在香港分會場，多名業內人士參與論壇分享對業界發展的看法。（黃寶瑩攝）

創新科技及工業局局長孫東在香港分會場致辭。（黃寶瑩攝）

大賽將採用「多元賽道」賽制，分為三類。一是「場景突圍」應用創新賽：重點關注人工智能技術在細分場景中的深度落地情況，鼓勵參賽團隊提交「短平快」且具備可擴展性的創新方案，推動技術與實際需求實現「無縫對接」。

二是「揭榜掛帥」產業命題賽：以攻克產業核心技術為目標，圍繞各產業關鍵瓶頸問題定向「發榜」，吸引眾多團隊「揭榜攻關」，助力產業鏈強鏈補鏈。

​三是「AI大家創」全民挑戰賽：聚焦人工智能技術與各行各業的深度融合，廣泛發動國內外公眾這一使用AI、暢想AI未來的社會力量，共同書寫人工智能與千行百業共生共榮的未來答卷。

大賽設置多類獎項和獎金激勵，以期推動更多賽事成果在廣西落地產業轉化；並秉持開放性原則，根據產業需求動態拓展，讓更多貼合產業發展的項目有機會參與。