颱風韋帕航班資訊｜機管局料下午起約400航班復飛：晚上非常繁忙

香港天文台指颱風韋帕會在未來數小時最接近本港，並於今日（20日）接近中午時分在香港天文台以南約50公里左右掠過，9號風球上午7時20分發出。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。機管局最新預料，今日有400航班可重啟，晚上將非常繁忙。



機管局最新預料，今日有400航班可重啟，晚上將非常繁忙。（許湖洪攝）

滯留機場抵港旅客早上6時前大部份已經離開機場

機管局今早表示，所有航班取消或受影響旅客已獲得通知，而昨晚深夜到今早6時共有36班航班抵港，大概有超過3000名旅客抵港，港鐵昨晚加開了4班機場快綫列車接載旅客直至到凌晨2時45分，滯留機場的旅客早上6時前大部份已經離開機場。

航班在落波後陸續恢復 機管局籲旅客注意時間

機管局表示已取消500班航班，當中400航班將重新編配，會在落波後陸續恢復，預計晚上將非常繁忙，呼籲旅客注意時間。

機管局最新預料，今日有400航班可重啟，晚上將非常繁忙。（許湖洪攝）