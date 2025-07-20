颱風韋帕10號風球多圖看市面 至中午14人受傷 240宗塌樹報告
撰文：石國威
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【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】颱風韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強，天文台今早9時20分改發10號風球。
當局指，截至今日上午9時，政府1823電話中心及消防處分別收到4宗及11宗塌樹報告。到早上10時，政府1823電話中心及消防處分別收到的塌樹報告增至13宗及72宗。到中午12時，塌樹報告增至240宗。
醫院管理局表示，截至今日中午12時，七男七女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。
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