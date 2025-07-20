央視曝｢電子鳥媒｣盜獵產業鏈　捕獵網殘留｢無價值｣風乾鳥屍

《央視新聞》報道， 被稱為「電子鳥媒」的誘鳥神器，可以按需發出各種鳥類的鳴唱，吸引同類進入陷阱，與捕鳥網結合後，組成了野鳥的「天羅地網」。湖南婁底新化縣，有志願者7月7日在一處山林里就發現了大片捕鳥網，網上還殘留着對捕鳥者失去價值的風乾野鳥。



捕獵網。（央視新聞）

被捕捉的鳥兒。（央視新聞）

捕獵網上的鳥兒。（央視新聞）

在天津千里堤市場，早上8點多，一些鳥販已經開始叫賣，其中，有鳥販以八九百元出售蜂鳥，而蜂鳥科所有物種都列入了《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，被禁捕禁售。除此之外，現場還有大量的國家二級保護鳥類。

而現場還有鳥販把攤位擺到禁止銷售野生鳥類的宣傳欄旁，甚至把警示牌上的保護鳥類圖片當成推銷的廣告牌。

央視曝｢電子鳥媒｣盜獵產業鏈。（央視新聞）

捕獵網。（央視新聞）

而在遼寧葫蘆島綏中縣的花鳥市場，有攤主講解被稱為「拍籠」的盜獵鳥籠，鳥多的時候一天可以抓十幾二十隻。與這些拍籠相伴的還有被稱為「電子鳥媒」的誘鳥神器，可以按需發出各種鳥類的鳴唱，吸引同類進入陷阱。

與這些拍籠相伴的還有被稱為「電子鳥媒」的誘鳥神器。（央視新聞）

與這些拍籠相伴的還有被稱為「電子鳥媒」的誘鳥神器。（央視新聞）

志願者表示，在鳥類遷徙的春秋季，這種用粘網捕鳥的違法行為在多地十分猖獗。在湖南婁底新化縣，正在巡護的志願者7月7日在一處山林里就發現了大片捕鳥網，網上還殘留着對捕鳥者失去價值的風乾野鳥。

捕獵網。（央視新聞）

鳥販們聲稱可以通過快遞向全國發貨。（央視新聞）

《野生動物保護法》有明確要求，「禁止為出售、購買、利用野生動物或者禁止使用的獵捕工具發佈廣告」；禁止網絡平台「為違法出售、購買、食用及利用野生動物及其製品或者禁止使用的獵捕工具提供展示、交易、消費服務」。

但短影音平台仍然有人在直播賣鳥，而在微信群中，還有人每天都會有人將逮到的野鳥編號展示並進行拍賣。而儘管有寄遞禁令，但在地下交易的流通環節，鳥販們仍聲稱，可以通過快遞向全國發貨。