遊客餵牛肉乾、打屁股被牛群踩踏？五台山景區澄清：疑犬隻引起

近日，山西五台山風景區內發生遊客遭牛群攻擊事件，相關影片在網絡流傳，部分報道稱遊客滋擾牛隻導致反擊。周五（18日），五台山風景名勝區管理委員會回應內媒時，澄清事件起因疑為遊客攜帶犬隻引發牛群敵意，並非網傳的「喂牛肉乾」或「敲打牛屁股」所致。



網傳影片顯示，遊客敲打牛屁股及被牛群踩踏的場景，並配有景區工作人員稱遊客「喂牛肉乾、敲打牛屁股」引發事故的回應。景區管理委員會工作人員澄清，這些影片疑為剪輯拼湊，涉及約一周前的不同事件，與7月16日遊客被踩踏事件無關。

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有遊客疑用登山杖篤牛的肛門。（影片截圖）

有遊客因挑逗牛，被牛群圍攻踩踏。（影片截圖）

有遊客因挑逗牛，被牛群圍攻踩踏。（影片截圖）

有遊客因挑逗牛，被牛群圍攻踩踏。（影片截圖）

據調查，7月16日，來自四川的遊客吳先生獨自攜帶三隻小型犬徒步上山，在五台山東台遭遇牛群。吳先生表示，他發現牛群對犬隻表現出敵意後，試圖繞行避開，但牛群仍發起攻擊，疑似針對犬隻。他為保護犬隻而遭牛群踩踏受傷。景區已與吳先生當面溝通，雙方達成相互理解。

五台山風景區工作人員介紹，景區自2020年起明確規定，三條公路購票入山線路及寺廟中心區為遊覽區域，其餘屬非遊覽線路，禁止未經批准進入。徒步愛好者偶爾選擇非規劃路徑探險，但這些區域生態脆弱且存在安全隱患。

針對此次事件，景區呼籲遊客遵守規定，勿擅自進入非遊覽區，保護生態環境，遇到動物時保持距離、避免挑釁，共同維護安全秩序。