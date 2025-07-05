毒殺20多隻貓！虐貓大學生考上公務員終被取消資格　輿論怎麼看？

廣西自治區桂林市人社局6月中公布一批事業單位招聘考察名單，名單上有一名叫蘇志鵬的考生，以筆試199.5分、面試84.3分的總成績排名第一，擬錄用為平樂縣同安鎮便民服務中心工作人員，踏上「編制上岸」之路。



華中農大曝虐貓事件 十多隻流浪貓死亡 在校生投藥毒殺遭處分

但很快的，有眼尖的網民扒出：這個蘇志鵬，好像是去年華中農業大學「投毒虐貓事件」的當事人。

去年10月至11月，蘇志鵬將五片劇毒人用藥物研磨成粉，兌水後多次投餵給校內流浪貓，造成數十隻貓死亡。部分貓屍還被發現口腔灌有腐蝕液、四肢斷裂，慘不忍睹。

華中農業大學的學生蘇志鵬將五片劇毒人用藥物研磨成粉，兌水後多次投餵給校內流浪貓，造成數十隻貓死亡。圖為當時被投毒身亡的貓。（網絡圖片）

更令人憤怒的是，蘇志鵬作案後還在朋友圈「炫耀戰績」，甚至在動物保護群裏假裝好心提醒管理員「貓咪狀態不太對」。

華中農業大學去年12月發佈通報，確認蘇志鵬虐貓屬實，並給予他嚴重警告處分。但學校保留了他的學籍，使他得以順利畢業並拿到學位證。

這起原本已淡出公眾視線的校園虐貓事件，因蘇志鵬入選事業單位考察名單再次引爆輿論。涉事招聘單位廣西桂林市同安鎮證實，名單上的「蘇志鵬」，就是那位曾因虐貓被處分的學生。

廣西桂林市人社局公布的事業單位招聘考察名單顯示，一名叫蘇志鵬的考生以筆試199.5分、面試84.3分的總成績排名第一，擬錄用為平樂縣同安鎮便民服務中心工作人員。（互聯網）

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消息一出，輿論嘩然。不少網民強烈反對，質疑他心理異常、品德失衡，根本不適合進入體制內。「虐貓的人也能進編？」「公務員門檻這麼低了嗎？」

但在一片反對聲中，也有不同的聲音認為應該給予他第二次機會。如中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文說，雖然虐貓行為令人憎惡，但不該讓輿論長期「追殺」犯錯的人，讓他們「無法找工作，沒有出路」。他建議給年輕人一次重新開始的機會，由具體單位評估是否錄用，而不是社會一刀切否定。

不過，中國官媒直接就給這位前資深媒體人潑了一盆冷水。中國新聞網發表評論稱，「給虐貓考生改過自新的機會」，不應成為質疑取消錄用的理由。無論是網民的輿論監督，還是用人單位依法依規處理，都是社會對公職人員基本品行的正當期待。

隨著輿情持續升溫，桂林市人社局工作人員星期一（6月30日）回應此事時說，已收到大量舉報，正由招聘單位覈實；若確認蘇志鵬確為虐貓者，將按程序處理，「不符合條件者不予錄用」。

隔天（7月1日），平樂縣人社局正式通報，蘇志鵬不符合招聘條件，已取消其錄用資格。

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虐貓事件頻發

像蘇志鵬這樣的「反社會人格」，似乎並不少見。過去幾年，中國接連曝出多起虐待動物事件，從頻率到手法，都觸目驚心。

美國有線電視新聞網（CNN）今年5月的調查報道引述志工團體「貓咪守護者」（Feline Guardians）收集的數據指出，從去年6月至今年2月，該團體監控的中國相關Telegram群組中，虐貓視頻數量暴增五倍，平均每2.5小時就會新增一段影片。

更令人髮指的是，一些視頻製作者還接受付費定制，按觀眾「點單」指定的貓咪和虐待方式，專門製作「量身定做」的虐貓影片。有的貓被活活燒燙，有的甚至被丟進果汁機攪成漿，而施虐者則在圈內「受到名人般的待遇」。

美國有線電視新聞網調查發現，部分Telegram群組中出現了提供定制虐貓服務的廣告。（美國有線電視新聞網）

專家指出，這類視頻的觀眾往往患有「虐獸戀」（zoosadism）——一種通過觀看動物受虐過程獲得快感的性癖好。而貓之所以成為主要目標，也與其脆弱的身體結構有關。例如，貓的尾巴和爪子不如其他動物結實，拎尾巴、掰爪子這類行為對施虐者來說也相對容易。

尤其令人不安的是，越來越多的虐貓者出現在校園中。南京東南大學土木工程學院本科生徐睿祥，去年就被曝曾多次將血腥的虐貓視頻上傳網絡，還在群組裏「出教程」，手把手教人怎麼虐殺小動物。

事件曝光後，徐睿祥雖然以初試第一名考上南京大學研究生，卻在複試中被刷下來。之後他又出現在蘭州大學的調劑名單中，但最終也未被錄取。

2024年，徐睿祥以初試第一名考上南京大學研究生，卻在復試中被刷下來。（網絡圖片）

當時，胡錫進也發聲，認為儘管徐睿祥的虐貓行為極其惡劣，但他年紀尚輕，也已為此付出代價，輿論不應長期「追著喊打」，否則可能演變為對犯錯者的過度懲罰。在他看來，一個成熟、團結的社會，應該允許糾正與寬容並存。

「小惡不懲，大惡難防」？

不過，也有部分觀點認為，對蘇志鵬和徐睿祥這樣的虐貓者「咬住不放」，不僅是因為他們的行為殘忍、違背常識和良知，更是因為這類人身上隱藏著更深層的社會風險。

持這種觀點者指出，有不少研究表明，虐待動物和針對人的暴力行為之間，存在明確的心理與行為關聯。

例如，早在1997年，美國馬薩諸塞防止虐待動物協會就與該州東北大學聯合發佈研究，指虐待動物者傷害他人的可能性，是普通人的五倍。

2013年發表的一項研究也發現，43%的美國校園大規模殺傷案施暴者在案發前都有虐待動物的前科，目標多為貓或狗。

這種從虐待動物到傷害人類的路徑，在徐睿祥案中似乎有跡可循。他曾提過殺人的想法，只是他認為這件事後果嚴重，「即便是我想做，我也知道不應該做且不能做」。

徐睿祥還曾宣稱，這個世界大多數人缺乏藝術細胞，這也是為什麼一些變態殺人狂甚至「不願意殺美女」；他揚言「其實美女殺了才好」。

法律威懾力遠遠不夠

即使徐睿祥已表現出明顯的心理異常，仍有人呼籲給他一次改過的機會。而中國一再發生虐貓事件，輿論每次都只能在「懲罰」與「原諒」之間搖擺、爭議，對於施虐者，能做的卻似乎不多，根本原因很簡單：中國至今沒有一部真正有效的動物保護法，無法震懾那些對生命毫無敬畏的人。

目前，中國唯一針對動物保護的專門立法是《野生動物保護法》，只保護珍貴瀕危的野生動物，像貓狗這樣的普通動物並未被納入保護範圍。

一隻寵物貓在中國鐵路專用寵物運輸箱內。（新華社）

虐貓行為只能用《治安管理處罰法》和《網絡安全法》來應付，警方對施虐者常見的處罰大多為批評教育、警告、寫保證書、拘留等行政措施，本質上起不到什麼警示作用。

上觀新聞星期三（7月2日）發佈評論文章稱，法律條款的缺失導致每次虐貓事件出現後，都會引發廣泛的輿情關注；雖然當事人也會被懲罰，但虐待動物的行為絲毫沒有減少。

文章認為，中國只有制定《動物保護法》，從法律層面震懾動物虐殺行為，形成廣泛的社會共識，才能從源頭上減少悲劇發生。

在中國法律尚未健全的當下，社會仍只能在一波波輿論風暴中反復拉扯：究竟該嚴懲，還是應給予改過自新的機會？但任何社會問題，終究不能總靠情緒來裁決，或許是時候讓法律站出來了。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

