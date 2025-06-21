安徽餐廳菜單印「野味」引官方調查　店家稱只是「掛羊頭賣狗肉」

自新冠疫情後，公眾大幅提升對進食「野味」行為的警覺。然而近日，安徽潛山市天柱山景區附近多家餐館被網友舉報涉嫌售賣「野味」，引發關注。潛山市市場監督管理局表示已介入調查，目前正在核實相關情況。



事件源於一名網友6月4日在天柱山旅遊時，發現當地餐館菜單上公開標註「野豬肉」、「野山羊」、「野雞」、「野山貂」「野飛龍」等菜品，價格不菲，如「野豬肚」售價480元、「野山貂」200元。該網友拍攝影片顯示，店家不僅展示菜單，還帶其查看後廚冰櫃，聲稱存有「五毛蛇」、「野山羊」等，並強調食材是「山上套來的野生動物」。網友隨後走訪4家餐館，均發現類似情況，遂購買部分「野味」取證，並於6月5日向潛山市市場監管部門舉報，涉事店家已退款。

周六（21日），內媒聯繫了4家涉事餐館。一家餐館老闆坦承，菜單上的「野味」多為噱頭，實際是市場採購的家養食材，僅野豬較常見，其他如「野獐子」根本無法捕獲，菜單用「野味」字眼是為吸引遊客。另一家老闆承認「掛羊頭賣狗肉」，表示願接受處罰。第三家餐館則稱，店內無真野味，僅習慣將山裏的食材稱為「野菜」或「野豬」，否認售賣「野麅子」、「野飛龍」。最後一家餐館老闆否認售賣野味並掛斷電話。

潛山市市場監督管理局及天柱山鎮相關部門回應稱，已啟動調查程序。舉報的網友表示，市場監管部門已受理投訴，目前正在鑒定涉事「野味」真偽，但尚未公布處理結果。一位餐館老板也確認，執法部門正在調查，但暫無最終結論。

此事引發網友熱議，不少人質疑餐館利用「野味」噱頭誤導消費者，呼籲嚴查違規行為，保護野生動物資源。