基孔肯雅熱｜佛山增至1873人確診　當局提醒注意新生兒、長者情況

7月20日下午，佛山市召開基孔肯雅熱疫情防控新聞發布會。截至7月19日，佛山全市累計報告確診病例1873宗，所有病例均為輕症，無重症和死亡病例，已有720宗痊癒。



會上介紹，截至7月19日，佛山全市累計報告確診病例1873宗，其中順德區1790宗，主要集中在樂從、北滘、陳村鎮；禪城區49例，主要集中在石灣鎮、祖廟、張槎街道；南海區34宗，主要集中在桂城街道。

目前，廣東發現的病例均為輕症，但同時也需要關注新生兒，65歲以上長者，特別是有高血壓、糖尿病、心臟病等基礎疾病的慢病患者。

發燒。（視覺中國）

為加快基孔肯雅熱病例的篩查和診斷，做到早發現、早診治，全市核增了35家醫院可開展基孔肯雅病毒核酸檢測項目。若民眾出現發燒、關節疼痛或皮疹等症狀，請及時前往正規醫療機構就醫。

基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起的一種急性傳染病，主要通過白紋伊蚊（俗稱花斑蚊）叮咬傳播。目前，全球已有100多個國家報告過基孔肯雅熱病例，主要分布在東南亞、非洲、歐洲和美洲的部分地區。

登革熱；白紋伊蚊。（視覺中國）

感染基孔肯雅熱的患者通常會先發燒，隨後出現關節疼痛等症狀，疼痛多出現在腕關節、膝關節、踝關節、指關節等小關節；2至3天後會出現皮疹，多為斑丘疹，皮疹可出現在四肢或全身，一般3至5天就退疹。整個病程通常持續5至7天，絕大多數患者病情較輕，個別患者關節疼痛可持續2至3個月，甚至更長。