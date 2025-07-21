31歲男星殺害16歲女友遭槍決　成內地首位被判死藝人

陝西咸陽市中級人民法院近日公布一宗曾轟動社會的殺人案調查報告，內地男星張藝洋因不滿16歲女友提出分手，持刀將其殺害，並試圖製造女方自殺假象，最終以「故意殺人罪」被判處死刑，並已於去年12月18日遭到槍決。他也因此成為內地娛樂圈首位被依法判處並執行死刑的藝人。



綜合內媒報道，該案發生於2022年2月26日，張藝洋當日以慶祝生日為由，將同村的16歲女友張姓少女誘騙至興平市某樹林，雙方因分手問題發生爭執。張藝洋遂持折疊刀切割其頸部數刀，導致頸動脈與氣管斷裂，張女因機械性窒息死亡。案發後，張藝洋試圖自殺未遂，隨後被警方拘捕。

張藝洋已被槍決。（微博）

警方指出，張藝洋長期以自殺相脅，控制對方，情緒與心理狀況偏執，犯案動機來自長期積壓的不滿與無法接受分手的事實，終於釀成悲劇。

法院審理後認定，張藝洋行為手段殘忍，後果極其嚴重，社會影響惡劣，依法判處死刑，並於去年12月18日執行槍決。

案件曝光後，引發內地網民熱議。有多名網友批評，「張藝洋已被判死刑，竟未被列入官方劣跡藝人名單，相關作品仍可查閱，娛樂圈對糊咖管太鬆！」另有網民質疑內地演藝圈對不同層級藝人的處置標準不一，形成雙重標準。

公開資料顯示，張藝洋為內地十八線演員，曾參演黃景瑜主演的《鬥賊》、《音療大師》等作品，亦曾發行《橋邊姑娘》等音樂專輯，並獲得「金尚獎新銳男演員」稱號。