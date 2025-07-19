內地男不滿老婆跟前男友借錢　一腳將她踹下樓梯致死　法院這樣判

內媒報道，浙江男子阿強與妻子阿花在同一家公司上班，因懷疑妻子阿花與前男友有染，阿強將阿花一腳踹下樓梯，致其頭部受傷，醫治無效死亡。



事件登上微博熱搜。法院判決稱，阿強此前曾犯搶劫罪、強姦罪兩度被判刑，刑滿釋放後五年內再犯故意傷害罪，是累犯，依法應當從重處罰。法院判決阿強犯故意傷害罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。



近日，浙江省金華市中級人民法院公開該案判決書。判決書顯示，2024年5月24日，阿強與阿花在公司內發生爭吵，阿花準備從工廠的樓梯間離開，阿強尾隨其後，並用手推阿花頭部一下，致其頭部撞到車間防火門。

浙江省金華市中級人民法院公開該案判決書。（視覺中國）

後二人進入樓梯間繼續爭吵、拉扯，其間，阿花欲下樓離開，阿強從後面用腳踹阿花一腳，致其摔下樓梯，頭部受傷。阿花隨即被送往醫院搶救，2024年7月3日經醫治無效死亡。

阿強表示，兩人因他未將3800元工資交給阿花歸還欠款，以及自己懷疑阿花與前男友還有聯繫等生活瑣事發生爭執，阿花在與其拉扯過程中甩手後摔下樓梯。判決書顯示，事發當天，公司內多人聽到阿強罵阿花「犯賤」。，

另據阿花前男友表示，阿花在2023年8月分手，阿花欠了20多萬，他幫她還了十幾萬。2024年5月，阿花跟他聯繫，向他借了9000元，說是20號發工資還，但後期找她要錢時發現已經被她拉黑。

網民點睇：

前男友多好的人非要找個犯罪分子當老公。

從重處罰也只判無期嗎？如果無期出來再殺人怎麼辦？

每天看新聞都得被氣一次。

