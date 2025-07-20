專櫃MMA｜Chanel櫃姐與客人商場互毆　網傳因店員「看人下菜碟」

內地安徽合肥萬象城Chanel（香奈兒）專櫃於7月18日晚間驚傳互毆事件。



一段在社群媒體小紅書上流傳的影片顯示，一名身穿黑白色制服的Chanel銷售人員與一名女性顧客發生激烈肢體衝突。

內地安徽合肥萬象城Chanel專櫃於7月18日晚間驚傳互毆事件（微博@東方財經 影片截圖）

內地安徽合肥萬象城Chanel專櫃於7月18日晚間驚傳互毆事件（微博@東方財經 影片截圖）

+ 33

根據《潮新聞》報導，即使在場人士試圖制止，該名銷售人員仍持續攻擊已倒地的女性顧客。關於衝突起因，有知情網友透露可能是由於銷售人員對顧客的言語侮辱所引發，也有網友指出與顧客在店內拍照及拿取樣品有關，但這些說法目前均未獲得官方證實。

《潮新聞》記者於19日下午向Chanel香水與美妝官方客服查證此事，客服表示該問題超出其回答範疇，但會重視並反饋相關問題，後續將持續關注事件發展。

值得注意的是，記者查閱合肥萬象城Chanel美妝門店在大眾點評網站上的評價發現，已有多位消費者給予差評，主要投訴內容包含銷售人員態度冷漠、愛理不理，甚至有個別員工態度惡劣的情況。

【延伸閱讀】上海迪士尼MMA影片瘋傳！夫妻與情侶拳腳相向 連小孩也被狠打（點圖放大瀏覽）：

+ 13

此事件也引發外界對奢侈品行業普遍存在「看人下菜碟」銷售文化的討論，特別是目擊者描述的「顧客遭嫌棄」情況，更加深了公眾對此類問題的質疑。

【延伸閱讀】母親節聚餐MMA｜兒子和陌生食客碰撞變街頭大互毆 媽媽勸架無效（點圖放大瀏覽）：

+ 14

延伸閱讀：

「零元購」補貼大戰亂象多！北京出手約談3大外送平台

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】