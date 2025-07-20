河南妻精神病發劃傷丈夫　男子反殺被認定故意殺人　法院咁判

內媒《瀟湘晨報》報道，近日河南省許昌市中級人民法院公布一起判決書，指河南一名患雙相情感障礙的女子因未服藥持水果刀劃傷丈夫，對方一怒之下將其反殺，男子事後報警自首，法院指其殺人故意堅決，認定為故意殺人罪，判處無期徒刑。



示意圖。（CFP）

判決書中指，2024年7月份，小麗（化名）因患精神方面疾病多次到醫院治療，被診斷為「雙相情感障礙，目前為中度抑鬱症發作」，2024年8月至9月，小麗再次被診斷為「復發性抑鬱障礙」。9月26日小麗出院後在家服藥繼續治療。

2024年10月31日晚，小麗因沒有服用藥物病情發作，持水果刀將老王（化名）頭部劃傷，後又將老王從院子裏追趕至屋內。二人在屋內廝扯過程中，老王惱怒，遂將小麗絆倒在地，先後用方形木凳、耙子（兩齒）、鋤頭等物品朝小麗頭部進行擊打，直至小麗頭部流血趴在地上不動。

老王表示：我當時想着今天我要是弄不死她，我就要被她弄死了。隨後，老王換下沾有血跡的上衣和褲子，到附近商店買了兩包中華煙，遂決定報案。老王稱：我想着我既然殺了人，肯定是跑不了的，我平時有抽煙的習慣，就想着買個好煙抽抽。

示意圖。（CFP）

當晚23時54分，老王撥打110報警電話，稱自己在家中殺了妻子，隨後在現場等待民警抓捕。當地民警接報後趕赴現場控制住老王，並撥打120急救電話，醫生到達後確認女子已經死亡。

法院認為，小麗精神疾病發作時持水果刀傷害老王，老王在頭部被劃傷後產生殺害小麗的犯罪故意，其將小麗絆倒後，多次砸擊小麗頭部致其不再動彈，已沒有再次侵害老王的行為能力，而老王殺人故意堅決，再次拿鋤頭擊打小麗頭部直至其死亡。

而女子倒地被數次砸擊後，已經喪失了防衛的條件，故老王的行為從整體上不能評價為防衛行為，應當認定為故意殺人罪。但鑑於被害人案發前因病情發作持水果刀劃傷老王，對引發本案有一定過錯，老王作案後自動投案並如實供述自己的犯罪事實，構成自首，據此可對從輕處罰。最終，法院判決老王犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。