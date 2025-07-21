致敬還是山寨？中國疑仿美國技術推新型垂直起降無人機於高原救災

一款新型垂直起降（VTOL）無人機，在四川省山區的高原救災演習中亮相。然而，此無人機的設計與美國國防科技新創公司「護盾AI科技」（Shield AI）所推出的V-BAT無人機極為相似，引發媒體關注。



根據《防衛部落格》（Defense Blog）報道，這款中國製VTOL無人機翼展2.6公尺，高1.8公尺，由尾部導風扇推動，其下方設有四支簡單堅固的支架，能夠垂直起降。報道指出，該無人機的外觀與技術結構與V-BAT「有著驚人的相似之處」。

美國V-Bat垂直起降無人機，具有極佳的臨時部署能力，問世之後就深受各方的歡迎，也有一部分提供給烏克蘭，經歷戰場洗禮。(shield AI)

兩款無人機皆採用涵道風扇尾座式結構，具備垂直起飛、懸停及前向飛行等能力。報道對比指出，V-BAT高度3.8公尺，翼展2.9公尺，體型與載荷皆更大，性能也更偏向軍事用途。有觀察指出，中國大陸方面可能會以「尺寸上的差異表明，此設計是一種延伸，而不是直接複製」作為回應。

另有媒體報道介紹，這款無人機目前主要用於災害救援，配備紅外線與可見光攝影裝置，可協助搜尋災區環境特徵與受困生還者訊號。該無人機亦具模組化設計，可依任務需求改裝搭載不同感測器。

報道指出，該系統由中國航空工業集團研發設計，並導入人工智慧技術，用以實現自動飛行規劃、避障功能與群體作業能力。