低空經濟人才缺口超過百萬　有甚麼新職業新工種？

內地低空經濟蓬勃發展，趨向產業化、專業化之餘，更由此衍生大量新興職業，未來數年人才缺口將超過100萬。

本文將針對應用場景較豐富的物流配送、消防救援、載人交通、數據管理四大領域，分別介紹有哪些因低空經濟而產生的新興職業。



無人機「總指揮官」：無人機群規劃員

人社部新增一批新職業，「無人機群飛行規劃員」被列入其中。這個新職業專指從事無人機群飛行路線規劃、飛行計劃與飛行任務制訂以及飛行現場管理等工作的人員。（視覺中國/當代中國授權）

中國人力資源和社會保障部在5月時宣布擬新增一批新職業，其中包括有「無人機群規劃員」。顧名思義，無人機群規劃員負責設計、優化和管理多架無人機協同飛行，確保無人機群在複雜環境下高效、安全地執行任務，避免碰撞、優化航線、提高作業效率。

以農業領域為例，無人機群規劃員會科學規劃集群路徑，顯著提升作業效率。數十架無人機同時噴灑農藥，覆蓋大面積農田。據農業農村部的統數，截至2024年，全國農業植物保護無人機的保有量多達25.1萬架，作業面積突破26億畝次。無人機群規劃員已是推動農業規模化、智能化生產的重要一員。

消防救援「第三眼」：消防無人機操控員

消防無人機操控員助力消防救援工作。（視覺中國/當代中國授權）

無人機在消防救援的應用愈來愈廣泛，「低空+消防」不斷解鎖新場景，為中國應急事業發展帶來新變革。在消防救援中，無人機具有高精度、快速響應等優勢，可以開展偵察、拋投、照明、通信中繼等救援任務。在東莞市，當地消防救援支隊已經組建無人機專業隊，推動高空消防救援。這支無人機專業隊，編制最多就是操控員，亦即是「飛手」，負責飛行、操控無人機及其掛載配件。

有國際機構預測，全球消防無人機市場正以年復合增長率26%的速度快速擴張。專業的消防無人機操控員，能大幅提升效率，關鍵資訊的獲取時間平均縮短60%，為指揮決策和人員營救爭取寶貴時間，顯著提升救援成功率和降低消防員傷亡風險，是低空經濟完美結合公共安全的直接體現。

載人交通「大管家」：eVTOL運維工程師

載人飛行器是低空經濟重要環節，eVTOL運維工程師的地位就相當重要，關乎乘客性命安全。（視覺中國/當代中國授權）

eVTOL，即電動垂直起降飛行器，是低空經濟諸多範疇當中，一個極具創新性及顛覆性全新交通工具。eVTOL依靠電力驅動，可以垂直起飛、降落及水平飛行，尤其在改善城市空中交通方面潛力巨大。eVTOL能夠避開地面交通擠塞，實現快速通勤。

eVTOL運維工程師主要負責eVTOL的日常檢查、故障診斷與排除、部件維修更換、適航文件管理。機構報告指出，到2030年，全球城市空中交通產業鏈將需要超過10萬名專業人才，其中運維保障人員佔據相當大的比重。事實上，要eVTOL做到高頻次、高安全標准的商業運營，eVTOL運維工程師就是保障未來城市空中交通持續安全運行的關鍵一員。

低空經濟「讀心者」：低空飛行數據分析師

無人機可大範圍拍攝及偵測農田，數據將有助深入了解農作物生長情況。（視覺中國/當代中國授權）

低空經濟產業龐大，影響各行各業，涵蓋各式各樣場景，當中必然涉及大量數據資產。這些數據資產既是低空經濟的「產品」，能夠作為進行交易去創造收益，亦是推動低空經濟繼續向前發展的關鍵。

低空經濟與大數據、數字經濟密不可分，通過智能化管理和數據分析，可優化飛行路線及空域資源的利用效率。當無人機、eVTOL等低空飛行器愈來愈普遍，低空飛行數據分析師就會專注於處理這些源自光學影像、激光雷達、紅外熱力圖等的數據，並會通過人工智能算法等方式去提取關鍵資訊，為僱主及客戶決策時提供科學依據。

例如無人機在農業植保領域的應用，低空飛行數據分析師會結合多光譜數據等，去分析農田病蟲害與墑情，助力精準施肥。又例如在森林防火領域，通過分析無人機巡查數據，就可以提前發現火災隱患並及時採取措施。

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