《住房租賃條例》9月15日實施：中介不得發布虛假誤導性房源

7月21日，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《住房租賃條例》（以下簡稱《條例》），自2025年9月15日起施行。《條例》旨在規範住房租賃活動，維護住房租賃活動當事人合法權益，穩定住房租賃關係，促進住房租賃市場高質量發展，推動加快建立租購並舉的住房制度。



據法規，地方政府將被要求加強對租賃住房板塊的監管。部分地方當局需要實施租金監測機制作為監管框架的一部分。為租賃活動制定了具體要求，並為租賃公司和經紀機構概述營運指南，另外也要求中介不得發布虛假誤導性房源，希望能健全內地的住房租賃市場。



《條例》旨在規範住房租賃活動，維護住房租賃活動當事人合法權益，穩定住房租賃關係。

一、是明確總體要求。強調住房租賃市場發展應當貫徹黨和國家路線方針政策、決策部署，堅持市場主導與政府引導相結合，鼓勵多渠道增加租賃住房供給，培育市場化、專業化住房租賃企業。

二、是規範出租承租活動。規定用於出租的住房應當符合建築、消防等方面的法律、法規、規章和強制性標準，不得危及人身安全和健康，非居住空間不得單獨出租用於居住；出租人和承租人應當實名簽訂住房租賃合同，以及出租人和承租人應當遵守的行為規範等。

三、是規範住房租賃企業行為。規定住房租賃企業應當發佈真實、準確、完整的房源信息，建立住房租賃檔案，健全內部管理制度；從事轉租經營的，按規定設立住房租賃資金監管賬戶。

四、是規範經紀機構行為。規定住房租賃經紀機構發佈房源信息前應當核對並記錄委託人的身份信息、住房權屬信息，實地查看房源並編制住房狀況說明書；對收費服務項目明碼標價。

五、是強化監督管理。明確設區的市級以上地方人民政府應當建立住房租金監測機制，定期公佈租金水平信息；縣級以上地方人民政府房產管理部門應當會同有關部門和行業組織根據信用狀況對住房租賃企業及其從業人員等實施分級分類監管；行業組織應當加強行業自律管理。

六、是嚴格責任追究。對出租人、承租人、住房租賃企業、住房租賃經紀機構以及政府有關部門工作人員的違法行為，分別規定了嚴格的法律責任。