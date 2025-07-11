李強與埃及總理會談　埃方在台灣涉藏涉港問題上堅定支持中方立場

撰文：洪怡霖
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中國國務院總理李強周四（10日）在開羅與埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）會談。

根據新華社，李強表示，中方始終把發展對埃關係放在中國中東外交的優先位置，去年，中埃共同慶祝建立全面戰略夥伴關係10周年，中國國家主席習近平與埃及總統塞西兩度會晤，為中埃關係發展指明方向，明年，中埃又將迎來兩國建交70周年。在這承前啟後的重要時間節點，中方願同埃方保持高層密切交往，加強戰略對話溝通，夯實政治互信，加深務實合作，在實現現代化的道路上努力相互成就，更好造福兩國人民。

中國國務院總理李強周四（10日）在開羅與埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）會談。（中國政府網站）

李強指，中方願同埃方加強發展戰略對接，在高質量共建「一帶一路」框架下促進投資合作擴容增效，推動雙邊貿易優化發展，拓展新能源、電動汽車、人工智能、數字經濟等新興領域合作，落實好改善民生項目，打造更多合作亮點和經濟新增長點。加強人文交流互鑒，加深文化、旅遊、媒體、青年、地方等領域合作，進一步築牢兩國友好合作的民意基礎。中方支持埃及在國際和地區事務上發揮更大作用，願同埃方在聯合國、上海合作組織等多邊框架內密切協調配合，踐行真正的多邊主義，維護經濟全球化和國際經貿秩序，捍衛廣大發展中國家的共同利益，促進中東地區和世界和平穩定。

馬德布利表示，埃中關係悠久深厚，傳統友好深入人心。近年來，在兩國元首引領下，埃中全面戰略夥伴關係發展勢頭強勁，處於歷史最好時期。埃及堅定恪守一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，在台灣、涉藏、涉港等問題上堅定支持中方立場，堅決反對干涉中國內政。埃方感謝中方為埃及經濟社會發展提供的幫助，願同中方加深政治互信，加強貿易、投資、金融、工業、基礎設施建設等傳統領域合作，拓展新能源、綠色經濟、航天等新興領域合作，密切人文交流，推動非中、阿中合作取得更多成果。埃方高度讚賞中方在中東問題上秉持公道正義立場，願同中方加強在聯合國、金磚國家等多邊框架內的協調配合，捍衛共同利益，維護地區和平穩定。

會談後，兩人共同見證簽署電子商務、綠色低碳、發展援助、金融、衞生等領域多項合作文件。

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