再有學生被高薪騙走？重慶男稱找暑期工後失聯　警方懷疑已入緬甸

重慶市梁平區的曹先生周一（21日）向內媒透露，其子曹南海今年5月27日通知家人去找暑期工，之後失聯至今。曹男最後行蹤在雲南，警方懷疑其進入緬甸，曹先生則認為兒子可能是被高薪騙走。



據曹先生介紹，他們一家人長年在福建務工，兒子今年21歲，為福建某大學就讀，即將大四畢業。可在5月27日，曹南海告訴母親稱要找暑期工，過了兩天便失聯，電話一直打不通，他們於是在學校報了警。

在福建報警後，他們查詢到曹南海乘坐飛機飛去了雲南，於是又趕緊到雲南報警。經查，曹南海最後出現的位置在西雙版納勐海縣西定鄉西定村，當地是勐海縣邊境鄉鎮，西邊接壤緬甸。此後，曹南海再無消息。

勐海縣西定鄉。（極目新聞）

曹南海。（極目新聞）

為了找人，曹家也在家鄉重慶報了警。據重慶市公安局案（事）接報回執顯示，曹南海5月28日從福建長樂機場乘坐飛機到達河南新鄭機場後，轉機到達雲南省西雙版納景洪機場失去聯繫。當局懷疑曹南海進入緬甸地區，後續將持續關注情況。

周二（22日），重慶接警派出所工作人員表示，曹南海出現在勐海縣後再無蹤跡，目前尚未找到人。曹先生則懷疑兒子是被高薪騙走的，又指兒子身上沒有那麽多錢乘坐飛機，目前家人只望他能早日回家。