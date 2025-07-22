湖南一大學開辦「燒烤學院」喊3年培訓千人　網轟「太低俗」

內地「燒烤經濟」升級進入校園體系。據央廣網報道，湖南岳陽開放大學近日與岳陽市燒烤協會簽署戰略合作協議，共建全國首個「岳陽燒烤研究院」與「岳陽燒烤產業學院」，預計三年內培養1000名「岳陽燒烤新匠」，以推動燒烤行業走向產業化、標準化。



岳陽開放大學黨委書記樂豔華指出，校方將開設《岳陽燒烤工藝學》《岳陽燒烤經營管理》等定制課程，並針對中學畢業生與失學青年招生，致力於職業教育與產業實踐接軌。

此次合作還包括制定《岳陽燒烤行業標準》及《岳陽燒烤行業人才等級評定標準》，編制《岳陽燒烤產業發展規劃》，並共建面向全大陸的「岳陽燒烤產業園」，推動燒烤店經濟向產業鏈經濟升級。

據報道，岳陽市燒烤產業年產值逾20億元人民幣，帶動約5萬人就業，全市擁有超過2000家燒烤門店。岳陽市燒烤行業協會會長孟引帥表示，岳陽燒烤歷史悠久，但長期缺乏行業標準，從業者多為國中學歷，素質參差不齊。他說：「燒烤行業長期弱勢，突然高大上引發不同聲音很正常，將通過持續推廣和宣傳，擴大影響力。」

不過，大學研究燒烤也引發不少網民爭議。有輿論質疑此舉「太低俗」、「不如直接街頭拜師」，更批評大學資源錯置與經費浪費。

業界對此看法不一。當地一位社區燒烤店主陳先生認為，產業學院在基礎技能教學可實現速成，但燒烤手藝精髓在長期實戰經驗積累，尤其是應對口味刁鑽客人的能力，還是需要長期磨煉。

夜市燒烤攤主李女士則指出，若學員能主動應聘，可節省店家培訓成本，但也擔心自費送員工培訓恐導致人手短缺，未來若「持證」導致人力成本提高，將增加營運壓力。「畢竟小本經營成本卡得蠻緊，還是要看實際效果。」