深圳燒烤店五花肉竟流出「詭異粉紅色液體」　網友：這合成肉嗎？

這樣的肉你敢吃嗎？



近日大陸網友在廣東深圳龍崗一家烤肉店用餐，烤盤上五花肉竟流出詭異「芭比粉」液體，質疑店家使用組合肉。

對此，餐廳回應稱粉色液體是原本肉裡的血水，屬於正常現象。

網民紛稱不是正常血水顏色 點圖放大瀏覽：

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據網友發佈影片顯示，一烤盤上正烤著五花肉片，一旁有粉紅色混著乳白色液體流出。

該網友配文稱：「烤五花肉流粉色的湯水，店員解釋說和煮雞蛋煎雞蛋一個原理，這合成肉嗎？還是啥？不敢吃了。」

據《白鹿視頻》報道，該烤肉店回應稱，店裡用的不是組合肉，粉色液體是原本肉裡的血水，店裡的肉買來都要放進冰箱，凍硬後才會拿出來用機器切片，從冰箱裡拿出來會有水分，烤的時候肉會軟化流出湯汁，可能當時店員沒說清楚，給顧客造成了誤會。

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消息曝光，深圳市市場監督管理局龍崗監管局隨即派執法人員前往該店現場核實。經核查，該店持有合法有效的營業執照及食品經營許可證，使用的「五花肉」產品只有一種，係從智利進口凍品，產品索證索票齊全。

後廚有凍肉切割工具，未發現無合法來源肉類產品，亦對該五花肉的供應商進行了核實，該五花肉的供應管道屬實。

同時，執法人員委託深圳市計量質量檢測研究院對該店的「五花肉」產品及其它肉類產品進行執法抽檢，後續將公布執法抽檢結果。

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