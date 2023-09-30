中秋燒烤鱷魚「全隻上」！身長180cm要燒3小時　肉質竟似「這魚」

台灣人中秋節烤肉食材年年創新，烤香腸、肉片太遜了！台中一名張姓人士9月29日在自家豪宅舉辦烤肉趴，特別請來專家「烤全鱷」，身長約180厘米、重量37台斤（約22公斤）的鱷魚，一上烤網讓所有賓客驚呼連連，高喊「太強了」，據悉，食材加上工作人員處理、料理費用，一隻烤全鱷加起來就要破6萬元台幣（約港幣15,000元）。



長達180公分的鱷魚為養殖場養殖的淡水眼鏡凱門鱷魚，事前光處理就花3個小時，包括去皮、去內臟等。賓客只見鱷魚四肢攤開被串在烤架上，但仔細看，鱷魚魚頭完整，長長尖牙還在，感覺依舊兇猛，賓客口中喊恐怖，但身體很誠實，紛紛拿起手機狂拍。

全隻上的鱷魚極盡霸氣：（按圖了解）

有民眾透露，鱷魚肉口感類似石斑魚Q彈，但火侯掌握不易，工作人員全程細心翻轉烘烤，烤了約3小時多才完成烤鱷魚。另外，烤鱷魚價格不菲，鱷魚單買一隻2萬元，加上人員處理、烘烤費用4萬元，加起來總計超過6萬元。

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