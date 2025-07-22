憂染皮膚病？高鐵一次性座套銷量增　12306：120到180天換洗一次

最近正值內地暑期出遊高峰，不少人乘搭高鐵都會自備一次性座套，理由是夏季穿着清涼「怕被其他人傳染皮膚病」。而高鐵座椅套多久換洗一次亦成為不少人關注的話題，對此，12306客服表示，座椅套的更換頻率平均在120天到180天不等。



不少人乘搭高鐵都會自備一次性座套。（影片截圖）

此前有網民表示，乘搭高鐵時遇到有人除鞋後，將腳放在小桌板上。（影片截圖）

此前有網民表示，乘搭高鐵時遇到有人除鞋後，將腳放在小桌板上；亦有人除鞋後，直接踩在座椅上，引發了人們對乘搭高鐵時衛生狀況的擔憂。

其後，高鐵一次性座套開始受到追捧。近期，正值內地暑期出遊高峰，高鐵一次性座套的銷量亦隨之增長。在多個網購平台上，高鐵一次性座套成了備受旅客青睞的 「出行神器」。

這些一次性座套材質多為無紡布或塑膠，設計上貼合高鐵座椅形狀，有的還帶有卡通圖案，適合兒童使用。其可覆蓋高鐵頭部靠枕至椅底區域，如果擔心扶手衛生問題，還可選擇帶扶手套的產品。

一次性座套的價格從1元多到十幾元人民幣不等，有商家表示，入夏以來，這類座套訂單量比前幾個月增長了不少，許多買家都是為暑假出行提前購置。

至於一次性座套熱銷的原因，不少買家表示，「夏季穿着清涼，皮膚直接接觸高鐵座椅，擔心衛生狀況，尤其是看到座椅上有不明污漬時，心裏更是不踏實。」

12306客服表示，動車組列車座席套的更換頻率平均在120天到180天不等。（中新經緯）

高鐵一次性座套銷量增長。（網上圖片）

亦有人擔心，在高溫環境下，公共座椅可能成為皮膚病傳播的隱患，特別是在潮濕多汗的情況下，接觸傳播概率會增加。

對此有網民認為，「看過高鐵上摳腳等不文明行為有心理陰影了，還是套一下。」亦有網民稱，「有乘客套完一次性座套後就留在座位上，給後續坐車的乘客也造成困擾。」

針對高鐵座椅套多久換洗一次的問題，12306客服表示，動車組列車座席套（包括一等座、二等座和餐車座席）的更換頻率平均在120天到180天不等，「一些跑得多、容易臟的線路可能會更換勤一些。」其還稱，高鐵「暫時沒有一次性座椅套售賣。」

12306客服續指，每趟列車每天都會多次打掃衛生、消毒，如果列車工作人員發現座椅椅套出現髒污或破損，會及時更換。

去年5月，中國鐵路微信公眾號發布內容顯示，為保證旅客乘車體驗良好，根據《鐵路旅客運輸服務質量規範》，鐵路部門對座席套實行規範管理，一是與其他布製備品一樣定期換洗，一般座席套換洗周期為180天；二是在換洗期限內污損的，將及時換洗；三是在列車上發生突發污損情況的，工作人員將及時清理，提供備用座套（坐墊）。