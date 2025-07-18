大學生坐高鐵遺失行李喼　內有未備份設計素材　大呻「白做一年」

近日，蘇先生向內媒反映，他在江西乘坐高鐵前往浙江時遺失行李箱，至今未找回，箱內電腦存有其一年設計成果，損失重大，大嘆自己「白做一年」。



蘇先生是大二學生，主修設計，7月3日從南昌西搭乘G1434列車前往餘姚北，終點為寧波站。下車時，他發現行李箱不見，箱內裝有電腦，存有未備份的設計原始素材。他表示，電腦丟了，等於一年心血白費，「一年都白幹了」。

蘇先生曾放置箱子在該行李架。（瀟湘晨報）

蘇先生丟失的行李箱有其一年的設計成果原件。（瀟湘晨報）

當天，鐵路方面稱在寧波站失物招領處找到一個行李箱，經簡單核對後大致相符。因時間緊迫，蘇先生未要求查看照片或影片便離開，寧波站工作人員承諾將箱子寄至餘姚。可次日取件時，他發現箱子並非自己的。

蘇先生已報警，但放置行李處無閉路電視覆蓋。17日，內媒聯繫寧波站，工作人員確認該趟列車僅在寧波交接一個遺失行李箱，並表示行李放置處確無閉路電視，調取車內閉路電視則較困難，建議通過12306登記失物。同日，記者聯繫列車所屬鐵路局，工作人員稱無法確認行李放置處是否有監控。

蘇先生的電腦。（瀟湘晨報）

蘇先生稱箱內有一雙明顯的鞋。（瀟湘晨報）

記者以消費者身份致電12306客服，工作人員建議通過電話或App登記失物，後續由專人處理。若發現物品非本人所有，可重新登記。對於蘇先生行李在非終點站丟失的情況，客服表示無法確定具體車站，建議登記工單追蹤行李動向，後續由車站聯繫乘客，若無進展可再次報警。