基孔肯雅熱｜順德報告確診病例2471例均為輕症　官方號召全民滅蚊

佛山市順德區衛生健康局7月22日發佈情況通報，指截至2025年7月21日，順德區累計報告基孔肯雅熱確診病例2471例，主要集中在樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮，均為輕症病例。



以下區域正在開展基孔肯雅熱疫情處置。（順德疾控）

順德疾控提醒，基孔肯雅熱目前尚無疫苗或特異性抗病毒藥物，病例治療主要採取對症、支持等綜合治療。因此，預防的核心就是斬斷傳播鏈——防蚊滅蚊。

登革熱；白紋伊蚊。（視覺中國）

個人防護

戶外活動，尤其是清晨和傍晚（伊蚊活躍高峰），穿淺色長袖衣褲，減少皮膚暴露。、驅蚊「護盾」：暴露的皮膚及衣物上噴塗有效驅蚊劑。按說明書要求足量、定時補塗。居家安裝紗門紗窗，睡覺使用蚊帳。避免「高危地」：減少在樹陰、草叢、竹林、積水等蚊蟲孳生地附近長時間停留。

環境清理

無積水就無蚊蟲！每周花10分鐘，徹底清理家中及周邊各類積水。

「翻盆倒罐」：徹底清空、倒置或妥善遮蓋閒置的盆、罐、桶、缸、輪胎等容器。

「清淤疏堵」：清理房前屋後溝渠、天台排水槽淤塞，保持水流暢通。填平窪地。

「勤換勤清」：水培植物改土培植物，如家中水養植物（富貴竹、萬年青等）要3-5天徹底換水一次，並清洗容器內壁和植物根部。寵物飲水碗、接水盤等同樣需勤換勤洗。

「嚴密加蓋」：必須使用的儲水容器（如水缸、水池）務必嚴密加蓋或投放安全的滅蚊幼緩釋劑。

「垃圾管理」：妥善處理垃圾，特別是廢棄的瓶、罐、膠袋、一次性飯盒等，避免其成為小型積水容器。

常見積水。（順德疾控）