湖南1歲男童突遭陌生女強摟親吻　家屬稱男孩當晚高燒確診水痘

綜合內媒報道，近日湖南一名1歲男童遭陌生女子在公眾場合強行摟抱並親吻，家屬稱當晚孩子就發高燒並確診水痘，但對方並未道歉。



湖南1歲男童突遭陌生女強摟親吻。（CCTV截圖）

湖南1歲男童突遭陌生女強摟親吻。（CCTV截圖）

網傳CCTV畫面顯示，一名女子將另一女子懷中嬰兒強行摟抱到自己面前並親吻。男童的媽媽表示，孩子當晚就發高燒，確診是水痘，手腿都長滿紅包。

湖南1歲男童突遭陌生女強摟親吻。（CCTV截圖）

男童的媽媽表示，孩子當晚就確診是水痘。（截圖）

孩子媽媽在社交平台表示，涉事女子的小孩發水痘一個星期不到，小孩發燒剛從醫院回來，她補充：「要求道歉時，沒有得到正面回應。報了警，警察登門後也無果。」7月14日，孩子母親表示事件後續還在處理中。

律師表示，判定該女子惡意傳播需要兩點：主觀存在故意傳播以及客觀上造成了男孩感染，驗證男孩感染水痘是否為同一基因水痘。若判定為是，則該女子主觀為故意傳播傳染疾病，客觀上對男孩的健康造成嚴重損害。

男童的媽媽表示，孩子當晚就確診是水痘。（截圖）

家長可提供就診記錄，提供相應的證據，向該女子主張民事賠償，如醫療費、護理費、誤工費等。且該女子的行為侵害了孩子的身體健康權，孩子及其家長可要求其公開賠禮道歉。若對孩子及其家人造成了精神上的痛苦和傷害，還可主張一定的精神損害撫慰金，具體數額可雙方協商，若協商不成需由法院酌情判定。