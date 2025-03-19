諾如病毒｜中疾控警告3月仍流行　具變異性會反覆感染　5招可預防

在3月19日的國家衛健委新聞發布會上，中國疾控中心研究員常昭瑞表示，3月諾如病毒仍在流行，感染諾如病毒後使用抗生素治療無效，感染諾如病毒痊癒後還可能再次感染。



示意圖。（視覺中國）

常昭瑞表示，感染諾如病毒後可以使用抗生素治療的說法是不正確的。因為諾如病毒胃腸炎是病毒感染，抗生素是針對細菌感染的藥物，對病毒感染無效。諾如病毒感染後是一種呈自限性的疾病，一般2至3天後可自行康復。大多數諾如病毒感染病例為輕症，只需對症治療。對於少數有脫水症狀的患者，需要補液治療，必要時可前往醫療機構就診。

由於諾如病毒具有高度變異性，存在多種基因型別和變異株，人體感染某一型別的諾如病毒後，對其他型別的諾如病毒感染，保護作用是有限的。此外，由於感染諾如病毒後產生的免疫保護作用持續時間較短，隨著時間的推移，這種免疫保護力會逐漸減弱，因此感染諾如病毒痊癒後還可能再次感染。

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5招預防感染

對於如何預防諾如病毒感染，常昭瑞表示，一是勤洗手，在餐前、便後、加工食物前和外出回家後，做好手部清潔，使用肥皂和流動水至少洗手20秒。

二是注意飲食安全，不喝生水，食用蔬菜和水果時要洗淨，烹飪加工食品時要做到生熟分開，確保食物特別是貝類等海產品煮熟煮透，外出就餐時選擇衛生條件良好的餐廳。

三是做好居室的日常清潔和通風，確保廚房和餐具清潔，及時處理垃圾。

示意圖。（視覺中國）

四是規範消毒，家庭成員出現胃腸炎症狀時，應對其排泄物和嘔吐物進行規範處理，並使用含氯消毒劑對污染的物品和表面進行徹底消毒。同時，對門把手、馬桶按鈕和衛生間等接觸頻繁易被病毒污染的部位和區域定時進行消毒。

五是感染後盡量居家休息，減少與他人的密切接觸。