日本旅遊注意！「6毒爆發」不只諾如病毒　有人回台2天傳染20同事

疫情解封，許多民眾紛紛外遊，尤其日本是香港人最喜愛的旅遊國家之一。



不過民眾赴日也要注意防疫，近期各種病毒、細菌蠢蠢欲動，建議民眾出外旅行前先完成疫苗接種。

世界各地旅客都湧進日本觀光，更因此成為「病毒大熔爐」，包括年初爆發的26年來最嚴重流感、「50年一遇」梅毒感染暴增，以及近期仍處疫情高峰的諾如病毒、百日咳、麻疹等等。（Getty Images）

日前有網友在社群分享，同事去日本出差，結果染上甲型流感回來，不到2天時間，害得30人的辦公室大半請病假，僅剩10人上班，讓她忍不住驚呼：

這是什麼團滅遊戲嗎？

貼文掀起一票爆共鳴：

「日本病毒很恐怖，全團擊敗了一半以上」

「同事過年去北海道玩12天，回台灣全家重感冒咳到不行。去日本請三思」



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近期適逢櫻花季，世界各地旅客都湧進日本觀光，更因此成為「病毒大熔爐」，包括年初爆發的26年來最嚴重流感、「50年一遇」梅毒感染暴增，以及近期仍處疫情高峰的諾如病毒、百日咳、麻疹等等。

在日本擔任10年特派記者的福澤喬，在臉書粉專「Joel來談日本」發文提醒，全球多國自去年起百日咳疫情上升且嚴峻，目前疫情仍處高峰，尤其日本病例數持續上升，2025年僅到第12週就已突破4100件，預估全年可能突破萬人感染。

此外，梅毒、猴痘等疫情持續，根據台灣疾管署資料，日本2012年前梅毒病例數低於900例，自2013年起上升，2022年病例數首次突破萬例，2024年更突破1.4萬例，今年截至3月19日報告，已有2672例病例，其中東京佔26%；且日本也被疾管署列為猴痘第一級注意國家，建議計畫外遊的民眾最好先接種疫苗。

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