法國航母闖南海遭40艘解放軍艦圍觀　法軍官承認直面山東艦

法國「戴高樂號」航母打擊群近日公開承認，在今年的印太部署任務期間，曾於南海與中國海軍航母「山東艦」正面遭遇，並被多達40艘中國艦艇「圍觀」監控。相關訊息由《環球時報》旗下新媒體「樞密院十號」7月22日刊出的文章〈法國航母承认：在南海直面東艦，被40艘中國海軍艦艇「圍觀」！〉揭露。



《環球時報》旗下新媒體「樞密院十號」7月22日晚間刊出名為「憤怒的熊貓」發表之軍評文章，內文引述美國《海軍新聞》網站7月19日報道內容。指出「戴高樂號」航母戰鬥群於4月25日結束代號「克萊蒙梭25」的全球部署任務後返回土倫母港。法國海軍軍官事後透露，在航母編隊穿越呂宋海峽進入南海後，便遭中國海軍艦隊跟監，其中包括一艘054A型護衛艦。一名法國高級軍官形容，「在相當於地中海四分之三的海域上，有30到40艘中國海軍大型軍艦，這是非常大的艦艇數量……但我們已經為任何事情做好了準備。」

戴高樂號是世上唯一一艘非美國擁有的核動力航母。（Getty Images）

該軍官還表示，戴高樂號編隊在南海期間也遇上了解放軍山東艦航母編隊，儘管雙方並未發生正面衝突，但他聲稱未爆發對抗的原因在於「法國海軍戴高樂號航母戰鬥群代表著龐大的力量」。

據法國海軍介紹，此次戴高樂號戰鬥群包括主航母本體、防空驅逐艦「福爾班號」（D620）、護衛艦「普羅旺斯號」（D652）與「阿爾薩斯號」（D656）、補給艦「雅克·謝瓦利埃號」（A725）以及一艘攻擊型核潛艇。

美國的企業號（左上）與法國的戴高樂號並排航行。(圖片來源：Wikimedia Commons）

該軍評文章指出，儘管法方艦隊具備一定防空與打擊能力，但相較中國航母編隊仍明顯處於劣勢。以「山東艦」常見的055型驅逐艦為例，單艦就配備112單元垂直發射系統，幾乎等同於法艦三艘護衛艦火力總和。

在艦載機方面，戴高樂號此次僅搭載22架「陣風」戰鬥機與2架E-2C「鷹眼」預警機，日出動量約為40至50架次；而山東艦可搭載逾40架殲-15，每日可出動超過70架次，加上解放軍在南海沿岸部署岸基預警機，整體空中作戰能力明顯優勢。

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視影片截圖）

此外，報道指出，法方軍官亦坦言，中法艦隊在南海的互動「專業」，整個印太巡航期間，法艦未派艦穿越台灣海峽，而是選擇停靠琉球群島，「當時我們認為穿越台灣海峽沒有用」。