黃仁勳成中國新寵？日經：取代馬斯克成特朗普溝通橋梁

《日經亞洲》（Nikkei Asia）近日報道指出，隨著美國總統特朗普與特斯拉執行長馬斯克關係冷卻，北京似乎將與特朗普建立溝通橋梁的希望，轉向NVIDIA執行長黃仁勳身上。分析認為，黃仁勳在中美兩端皆具戰略價值，有望成為新一代中美關係「潤滑劑」。



報道援引亞洲社會政策研究所中國分析中心（Asia Society Policy Institute's Center for China Analysis）研究員李其（Lizzi Lee）分析指出，北京長期將部分美國商界領袖視為能夠緩和華府強硬國安政策的潛在影響力。「一些中國分析人士認為黃仁勳是北京所青睞與美國建立連結的橋梁，他兼具明星光環與戰略重要性。」

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同時，德國媒體《商報》（Handelsblatt）也報道評價，特朗普與黃仁勳近來關係密切。報道稱，黃仁勳的一項重大突破是成功說服華府，允許輝達旗下H20晶片恢復對中國出口。該晶片原本因出口管制被禁止進入中國，但黃仁勳向特朗普強調，此禁令只會強化美國對手、尤其是華為的競爭優勢。

李其指出，「對特朗普而言，NVIDIA的成功與股市飆漲皆為政治勝利，即便NVIDIA仍是中美科技競爭的爆發點」，自美方放寬H20晶片出口限制以來，納斯達克綜合指數於7月18日收盤創下新高。

儘管北京積極接觸黃仁勳，但NVIDIA與中國的商業關係結構仍與特斯拉大相逕庭。《日經亞洲》引述一名熟悉輝達中國業務的企業高層指出，NVIDIA不像特斯拉那樣依賴中國市場，黃仁勳與中國政府官員的接觸也相對有限。「自從特斯拉成為中國首家非合資的外資車廠以來，馬斯克與中國官員打交道的時間更長也更頻繁。同時，NVIDIA與中國商界領袖與企業有深厚連結，但與政府往來的經驗沒有那麼多。」

2025年7月10日，黃仁勳（左二）在白宮會見美國總統特朗普及其他美國官員（IG@howardlutnick）

數據顯示，今年第一季，特斯拉上海超級工廠交付超過17萬2000輛新車，佔該公司全球交付量逾半；中國單一市場銷量更達總量的40%。相比之下，中國僅佔NVIDIA2023會計年度營收的13%，即便在出口限制前，中國市場佔比也僅約25%。

《日經亞洲》指出，隨著AI產業迅速崛起，NVIDIA與黃仁勳正加快強化對華關係。今年以來，黃仁勳已三度訪問中國，包括7月17日與商務部長王文濤會晤。王文濤表示，希望包含NVIDIA在內的跨國企業能「向中國客戶提供高品質且可靠的產品及服務」。

然而，華府對美中高科技交流的立場仍存重大不確定性。2024年12月，時任美國總統拜登的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾批評輝達為規避出口管制而修改晶片設計。而另一名前拜登政府官員於7月18日向《日經亞洲》透露，特朗普團隊將出口限制視為貿易談判籌碼，此舉引發業界憂慮。