公安部：中國是世界上公認的最安全國家之一

國務院新聞辦周三（23日）下午舉行新聞發布會，會上，公安部副部長亓延軍表示，中國是世界上命案發案率最低、刑事犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一，是世界公認的最安全國家之一。



亓延軍介紹，「十四五」時期，捍衛政治安全體系更加完善。公安機關堅持把捍衛國家政治安全擺在首位，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，堅決維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。堅定支持香港、澳門警隊依法履職，確保港澳地區長治久安，護航「一國兩制」行穩致遠。

社會治理效能更加凸顯。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，加強矛盾糾紛源頭治理、多元化解，強化社會治安整體防控體系建設。創新完善打擊犯罪新機制，始終保持對涉黑涉惡、電信網絡詐騙、侵害弱勢群體權益和黃賭毒、盜搶騙、食藥環等違法犯罪的嚴打高壓態勢。組織開展「淨網」「護網」專項工作，偵辦網絡犯罪案件51.2萬餘起，有力保護網絡空間安全。破獲各類經濟犯罪案件49.2萬起，挽回經濟損失1226.5億元（人民幣．下同）。強化排查整治道路交通、鐵路、民航等重點領域安全隱患，全力確保人民群眾生命財產安全，全國較大道路交通事故較「十三五」同期下降34%。

服務高質量發展更加精準。以落實「高效辦成一件事」重點事項為牽引，推出多批次受益面廣、含金量高的具體措施，持續深化高頻戶政業務「跨省通辦」，全面實施居民身份證業務「全國通辦」，近1億人次群眾享受異地辦證便利。推進農業轉移人口市民化，2024年末全國常住人口城鎮化率比2021年末提高了2個百分點。駕駛證「全國通考」、小客車登記「一證通辦」、駕駛證行駛證電子化等60余項交管便民措施全面落地，惠及群眾60多億人次，減少群眾辦事成本1000多億元。持續深化移民管理領域制度型開放，過境免簽政策適用國家擴展至55個。2024年外籍人員來華3253.9萬人次，其中免簽入境2011.5萬人次，同比分別增長80.7%、112.3%。建立完善常態化警企聯繫服務機制，深入開展規範涉企執法專項行動，為企業安心發展營造良好環境。