張藝洋殺16歲女友成內地首位被判死藝人　村民諱莫如深　家人已搬

日前，陝西咸陽市中級人民法院公布一宗曾轟動社會的殺人案調查報告，男星張藝洋因不滿16歲女友提出分手，持刀將其殺害，並試圖製造女方自殺假象，最終以「故意殺人罪」被判處死刑，並已於去年12月18日遭到槍決。他也因此成為內地娛樂圈首位被依法判處並執行死刑的藝人。據內媒周四（24日）報道，張藝洋是在發完最後一條微博後殺害了女友，他在微博寫道「既相遇，莫相忘，既相守，莫相騙」。另外，內媒探訪張藝洋的村子，惟村民們對其名字諱莫如深。



案件發生於2022年2月26日，據法院布告稱，張藝洋與同村的16歲張姓女友從2021年交往，後女方提出分手，張藝洋不同意，並多次以自殺威脅。當日，張藝洋以慶祝生日為由，將女友誘騙至興平市某樹林，雙方因分手問題再度發生爭執。張藝洋遂持隨身攜帶的折疊刀切割其頸部數刀，導致頸動脈與氣管斷裂，張女因機械性窒息死亡。

據法院指，案發後次日，張藝洋在興平市某酒店所住房間內使用殺害張某時的折疊刀自殺，被酒店工作人員發現後報警並送醫院救治，後被公安機關抓獲。法院審理後認定，張藝洋行為手段殘忍，後果極其嚴重，社會影響惡劣，依法判處死刑，並於去年12月18日執行槍決。

法院布告。（極目新聞）

另一方面，有網民評論稱，張藝洋是在發完最後一條微博後，殺害了自己的小女友。報道指，張藝洋的最後一條微博，寫著「既相遇，莫相忘，既相守，莫相騙」。上述微博的發布時間是2022年1月12日，與法院布告中提到的案發時間2月26日相差不到半個月，此後，張藝洋的微博賬號未再更新。

張藝洋的最後一條微博，寫著「既相遇，莫相忘，既相守，莫相騙」等。（極目新聞）

此外，張藝洋多個影片平台帳號定位顯示在咸陽興平的某村，7月21日，內媒曾聯繫同村居民，就案件打聽，惟多名受訪者聽到該名字諱莫如深，不願意提及，紛紛表示不認識或不知道這個人。

其中一名知情者向記者透露，他雖不認識張藝洋，但聽說過他。據他所知，張藝洋前幾年就曾因犯下案子而被警察抓走，後來家人也都搬走了。

張藝洋已被槍決。（微博）

張藝洋已被槍決。（極目新聞）

企查查顯示，張藝洋名下有一個文化傳媒有限公司，他本人佔有100%股權，同時作為公司法定代表人、執行董事兼總經理。此前三年，該公司都被列為經營異常，2025年6月24日，該公司顯示已被註銷。

張藝洋名下有一個文化傳媒有限公司，但被列為經營異常，後來更顯示已被註銷。（極目新聞）

公開資料顯示，張藝洋為內地十八線演員，曾參演黃景瑜主演的《鬥賊》、《音療大師》等作品，亦曾發行《橋邊姑娘》等音樂專輯，並獲得「金尚獎新銳男演員」稱號。