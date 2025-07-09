「小鮮肉男星」粉絲硬闖飛機商務艙　3空服員力戰不敵影片瘋傳

7月8日，有乘客發布影片稱自己乘坐從長沙飛往福州的MF8330次航班，期間演員田栩寧的多名粉絲闖入商務艙，影片畫面顯示司乘人員在維護現場秩序，不斷強調飛機還沒停，要求闖入機艙人員坐下，但粉絲依然不斷湧入。



有粉絲在機艙內開直播、拍攝現場畫面，多名粉絲還售賣航班影片。影片中，有乘客無奈說道：

你們這樣我真要報警了。

同日，福建機場公安局工作人員告訴記者，應該是有明星沒錯，有很多粉絲在貴賓室也圍了很長時間，工作人員曾去貴賓室維護秩序。

畫面可見3名機組人員奮力抵擋粉絲，惟最終仍被他們闖入。（微博影片截圖）

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這些粉絲的行為，是否涉及危害航空安全？浙江鐵券律師事務所高級合夥人張永輝告訴記者，飛機滑行階段闖入頭等艙，違反治安管理處罰法第23條及民用航空安全保衛條例第16條，擾亂運輸工具秩序，可處警告、罰款或10日以下拘留。粉絲售賣航班影片（含明星行程），涉嫌違反民法典第1034條隱私權保護及個人訊息保護法第10條。

張律師認為，航司未有效隔離頭等艙，也存在安保疏漏，民航局可依《公共航空旅客運輸飛行中安全保衛規則》追責。但該事件的執法難點在於，現場處置以驅散為主，難即時鎖定取證；事後需依靠視頻證據追溯，但粉絲常以「熱情過激」逃避嚴懲。

據悉，田栩寧1997年9月19日出生於山東省濟寧市，畢業於上海戲劇學院，簽約於華策影視。2020年，他出演奇幻愛情劇《我的百歲戀人》，開啟演藝之路。2021年，在青春校園劇《今天也晴朗》中飾演謝遲。2022年，因在愛情劇《初次愛你》中飾演孟西白一角獲得關注。2025年，憑藉在耽改劇《逆愛》中飾演池騁一角迅速走紅。

隨着人氣飆升，田栩寧的感情生活成為輿論焦點，網絡上出現了其「已婚已育」等傳聞。此前田栩寧也遭遇粉絲圍堵追問私生活。7月6日，華策經紀發聲明稱田栩寧目前單身，從未結婚，亦無子女，並將採取法律手段追究造謠者責任。

中國演員田栩寧（微博圖片）

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