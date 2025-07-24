中歐峰會北京登場　路透：北京擬以稀土換ASML設備出口支持

第25次中歐領導人峰會7月24日在北京登場，歐盟理事會主席柯斯塔與執委會主席范德萊恩將會見中國國家主席習近平與國務院總理李強。根據《路透社》報道，歐方計劃在峰會期間針對「稀土」與「烏克蘭戰爭」兩大議題向中方施壓，而中方則可能提出要求歐盟對美國限制艾司摩爾（ASML）半導體設備出口採取反對立場，作為其在稀土問題上讓步的交換條件。



報道指出，在美國總統特朗普推動對等關稅政策的背景下，原本外界預期中歐有望因共同經濟壓力而靠攏，但目前觀察雙方能否取得具體成果仍不樂觀。歐方可能僅在氣候議題上達成一項溫和的聯合聲明。

近期中歐關係緊張升溫。本月初，歐盟執委會主席范德萊恩公開指責中國「助長俄羅斯戰爭經濟」，並批評中國產能過剩正衝擊全球市場。歐盟理事會於7月18日通過對俄羅斯的第18輪制裁方案，將中國邊境城市綏芬河與黑河的兩家農村商業銀行，以及五家中國企業列入制裁清單。中方對此表達強烈不滿，批評歐方做法「嚴重損害中歐貿易、經濟與金融關係」。

商務部23日發布消息指出，商務部長王文濤與歐盟委員會貿易與經濟安全委員塞夫柯維奇進行視訊會談，王文濤就歐方制裁事宜提出嚴正交涉，雙方並就中歐經貿合作及其重點問題進行了「坦誠深入的討論」。

2025年7月14日，中國北京，圖為中歐環境與氣候高層對話舉行期間，一名侍應端舉茶杯路過中國與歐盟旗幟。（Reuters）

報道指出，歐盟目前在持續支持烏克蘭的能力上面臨壓力，而中國經濟同樣處於成長乏力的階段，使雙方在峰會上尋求具體突破的空間有限。歐方仍將在峰會中就烏克蘭戰爭向中國施壓，要求中方在地緣政治議題上表態。

此外，中國此前針對美國祭出的稀土出口管制措施，也對歐洲的國防與汽車產業供應鏈造成衝擊。報道引述消息指出，中方可能藉此峰會要求歐盟重啟早前擱置的中歐投資協議，並要求歐盟對美國干預荷蘭晶片設備商艾司摩爾（ASML）出口的行動表達反對意見，作為中方在稀土政策上的談判籌碼。至於在烏克蘭議題上，雙方對話空間有限。中方否認中國企業參與向俄羅斯提供軍民兩用產品的指控。