習近平同歐盟領導人親密手挽手　北京這波笑臉攻勢非比尋常

由於中歐在烏克蘭戰爭、貿易、稀土、氣候變化等問題上分歧重重，今年的中歐領導人會晤未舉行之前就被貼上了可能失敗的標籤。

但出人意料的是7月25日中國國家主席習近平在北京同歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會見，在合影環節，習近平同科斯塔和馮德萊恩手挽手笑語盈盈。這基本定下了此次會晤的愉快基調。

中國國家領導人很少有在國際外交場合如此直白的情緒流露。但此次中歐領導人合影環節，習近平展現出的熱情溢於言表，非比尋常。

中歐領導人定期會晤機制通常輪流在中歐舉行，2024年原定於在歐洲舉行的峰會沒有舉行，2023年在北京舉行的會晤也因為分歧重重氛圍不妙，當時2023年12月習近平會見時任歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩時表情相當嚴肅，三人並排而立合影中規中矩。

中歐關係：圖為2023年12月7日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華舉行第二十四次中國－歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。（新華社）

而此次會見，儘管中歐共識很少，但北京展現出的積極姿態可見一斑。前不久歐盟取消了為此次領導人會晤做鋪墊的高官經貿會談，隨後中國外長王毅6月30日至7月6日連續數日訪問歐洲，為此次領導人峰會做準備。王毅公開在歐洲表態說，稀土出口從來不是、也不應成為中歐之間的問題。

另外值得注意的是，習近平在同科斯塔和馮德萊恩會晤時就中歐關係未來發展提出三點主張。一是堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位。二是堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦。三是踐行多邊主義，維護國際規則秩序。

習近平直白地提出當前歐洲面臨的挑戰不是來自中國。中歐要共同維護第二次世界大戰結束後建立起來的國際規則和國際秩序，與時俱進推動構建更加公正合理的全球治理體系。

中歐峰會：2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行的第二十五屆歐盟-中國高峰會開幕式上致詞。（Reuters）

在中國官方媒體發布的報道中還有一句是中國外交部官方通稿中未提及的，習近平提到「中歐都是國際社會中的『大個子』」。

中國重視在國際社會體量很大的歐盟，這是毋庸置疑的。中國堅定了從戰略上爭取歐盟的立場。特朗普第二任期是少有的中歐相對容易能夠找到共識的戰略機遇期，北京不會放棄爭取歐盟的努力。

中國熱情迎接歐盟領導人的基調未變。買賣不成仁義在，共識很少但是溝通解決分歧的努力沒有減少，不求現在就有成效，但量變積累到一定程度，自然而然會發生質的變化。

2025年7月24日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）在中國北京人民大會堂舉行的第二十五屆歐盟-中國領導人峰會開幕式上聆聽中國國家主席習近平。（Reuters）

特朗普第二任期以來，美歐之間的分歧已經上升到了價值觀層面。美國副總統萬斯（JD Vance）今年2月在德國慕安會發表演講，大肆向歐洲「開炮」，指歐洲最大的威脅不是來自外部，而是來自歐洲內部，又批評歐洲壓制言論自由，移民問題已失控，「背棄基本價值觀」。

歐盟委員會主席馮德萊恩公開表示「我們所熟悉的西方已不復存在。」「 歐盟將進一步轉向亞洲。」正在和美國打貿易戰的歐盟在看到中國反抗美國關稅的努力後也多次表示，「必要時將反擊美國關稅政策」。

中國不會妄想歐盟在遇到美國打壓時就倒向中國，但是也不會放棄爭取歐盟的努力。中國現如今對歐盟展現的友好姿態，和美國對歐盟的打壓勒索姿態，形成鮮明對比，孰是孰非，孰好孰壞，中國只需要做好自己，歐盟自然會有衡量。中國不斷在提醒歐盟，在面對美國大棒時，退一步就會有中國的胡蘿蔔。