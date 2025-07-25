中國6月對美能源進口幾近歸零　能源戰衝擊美國頁岩油出口

中美貿易戰持續延燒，中國對美國能源產品進口幾近「清零」。據央視新聞報道，受到美國總統特朗普政府推行高關稅政策影響，6月份中國已幾乎完全停止自美國進口原油、煤炭與液化天然氣（LNG）三大主要能源。



中國海關數據顯示，作為全球最大原油進口國，中國在今年6月未自美進口任何原油，為近三年首見，對比去年6月當月從美國進口價值接近8億美元的原油，形成強烈反差。

美國主要出口商品之一的LNG，6月對中國的出口量已連續第四個月歸零。至於煤炭，則連續第二個月出口額縮水至僅數百美元，遠不及去年6月中方進口的9000多萬美元。

圖為俄羅斯對中國輸出天然氣的西伯利亞力量天然氣管線。（維基百科）

內媒《觀察者網》報道指出，今年2月10日起，國務院關稅稅則委員會宣布對原產自美國的部分商品加徵關稅，其中煤炭與LNG稅率為15%，原油、大排量汽車與皮卡則為10%，作為中方針對美方挑起貿易戰的反制手段之一。

根據美國能源出口數據，去年美國LNG出口總量達8690萬噸，年增2.8%。相對地，中國海關總署數據顯示，去年中國LNG進口總量為7132萬噸，其中僅約6%來自美國，較2021年11%的高點明顯下滑。

《中國能源報》引述哥倫比亞大學全球能源政策中心天然氣專家索菲．科爾博（Sophie Corbo）分析表示，這將產生長期影響，中國進口商再也不會簽訂任何新的美國液化天然氣合同了。

此外，中國連續三個月（3月至5月）未購買美國原油，導致美國海外原油出口量跌至兩年來低點，對本已面臨油價下跌壓力的美國頁岩油業者造成新一波打擊。

同時，美國液化石油氣（LPG）也遭受波及。據報道，去年特朗普政府重新上台前，中國近六成的LPG進口來自美國。然而，至今年5月，許多中國塑膠工廠已轉向加拿大與中東採購。分析指出，在高關稅下，美國丙烷利潤「並不豐厚」，除非價格波動，否則「不會有大量丙烷從美國運往中國」。

除能源外，美國農產品對華出口亦受衝擊。美國農業部數據顯示，截至目前，中國對2025-26年度美國大豆與玉米的遠期採購量為零。儘管部分分析認為這也與季節性因素與其他市場競爭有關，但中美貿易緊張是主因之一。

目前中國正加快多元化進口佈局。沙特與俄羅斯成為中國最大原油供應國，而俄羅斯亦是天然氣的主要來源之一。挪威雷斯塔能源諮詢公司石油市場副總裁林燁（Lin Ye）指出，停止購買美國原油反映中國轉向其他供應商，並考量長途運輸成本。「這同時是中方對美國持續關稅與制裁威脅，以及更廣泛戰略緊張局勢的謹慎回應。」

俄國出口能源，正是中國所需的重要資源。

另據《中國能源報》報道，中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎表示，中國天然氣供應管道多元，並不單一依賴美國來源。

以國家統計局數據顯示為例，今年1至2月，全國規模以上工業天然氣產量達433億立方米，年增3.7%。中國也加強國內產量、擴大煤炭與再生能源使用，並依靠俄羅斯陸路管線輸氣，以降低對海運LNG依賴。