藥品集採反內捲｜中選不再簡單參考最低價　藥企需說明報價合理性

內媒《澎湃新聞》報道，7月24日，國家醫療保障局副局長表示，在藥品集採中選規則方面，不再以簡單的最低價作為參考，同時報價最低企業要公開說明報價的合理性，並承諾不低於成本報價。



發佈會現場。（影片截圖）

國家醫療保障局副局長施子海。（深視新聞）

據介紹，中國的集採藥通常指國家組織的藥品集中採購，是以公立醫院為集中採購主體，採取帶量採購、量價掛鈎、以量換價的方式，與藥品生產企業進行談判，達到降低藥品價格，減輕患者醫藥費用負擔的目的。然而在實際執行中，有部分企業低價搶佔市場，導致部分藥品出現質量問題。

國家醫療保障局副局長施子海表示， 近期，第11批集採工作已經啟動，將會按照國務院常務會議研究通過的優化集採措施，堅持「穩臨床、保質量、防圍標、反內卷」的原則，研究優化了具體的採購規則。

2025年5月23日，安徽合肥，在安徽醫科大學第二附屬醫院的藥房，病人在前台取藥，醫生和藥劑師正在後台分配藥物。（視覺中國）

在中選規則方面，優化了價差計算的「錨點」，不再以簡單的最低價作為參考，同時報價最低企業要公開說明報價的合理性，並承諾不低於成本報價。

在報量方面，醫藥機構可以通過選擇報具體品牌的量，把自己認可、想用的品牌報上來。在質量保證方面，要求投標藥品的生產線兩年內不存在違反藥品生產質量管理規範的情形，藥監部門對集採中選企業檢查和產品抽檢兩個「全覆蓋」，這方面的要求比以往更高。

施子海表示，藥品價格是社會各方面廣為關注的一個重大問題，目前除了麻醉和第一類精神藥品執行政府指導價以外，其他藥品都是由企業自主定價，通過市場競爭形成。實踐中，發現一些企業濫用自主定價權，通過醫療回扣、帶金銷售、壟斷控銷等手段干擾市場秩序，加重了民眾醫藥費用負擔。