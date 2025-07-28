華北暴雨｜北京累計30人因災死亡　中央升級啟動防汛三級應急響應

華北地區自7月23日起持續較強降雨，部份水庫高水位運行、河道堤防出險，局部地區受災嚴重。央視新聞報道，截至28日午夜為止，北京因連續極端強降雨造成重大災情，全市因災死亡30人，其中密雲28人、延慶2人。受災地區道路損毀31處，涉及興陽線、西火路等16條線路仍未修通；136個村電力中斷，通訊設施共62條光纜損毀、1,825個基站退出服務。



與此同時，北京市防汛指揮部於28日晚上8時，啟動全市防汛一級應急響應。直至應急響應解除為止，企事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班。 當晚9時，國家防總決定針對北京、天津、河北升級啟動防汛三級應急響應。



圖為2025年7月28日，北京密雲區強降雨過後，無人機拍攝的潮河水位暴漲，沿河農田被洪水淹沒。（Reuters）

央視新聞報道，本輪強降雨以來，北京全市平均降水量165.9毫米，最大在密雲郎房峪和朱家峪，達到543.4毫米；最大降水強度出現在懷柔東峪，從26日晚上10時起的一小時間，降水量達95.3毫米。

目前，北京全市累計轉移80,332人，轉移人員數量最多的3個區為密雲、懷柔和房山。密雲區19個鄉鎮轉移16,934人，懷柔區15個鄉鎮轉移10,464人，房山區21個鄉鎮轉移9,904人。有關災區救援救治、群眾安置、搶險搶修搶通各項工作持續進行中。

災情發生後，北京市委市政府深入貫徹落實習近平總書記關於防汛救災工作的重要指示精神和李強總理批示，進一步強化防汛抗汛措施，全力搜救失聯人員，緊盯守牢薄弱環節和重點部位，及時調配救援力量和救災物資，妥善安置受災群眾，盡最大努力減少傷亡。

圖為2025年7月28日，北京暴雨成災，懷柔區一名男子以塑膠船轉移到安全地帶。（cnsphoto via REUTERS）

山區及沿河公交線路停運 全市所有景區關閉

央視新聞報道，北京市防汛指揮部於28日晚上8時，啟動全市防汛一級應急響應，廣大市民非必要不外出，出行人員需關注出行提醒，遇有積水路段請勿涉水行車，不要在低窪路段和區域停放車輛。

重點危險區域和主要搶險救援道路將實施臨時交通管制措施，必要時將採取地鐵、公交停運措施；涉及山區地質災害沿線，或途經洪水區域的火車將及時停運、折返或迂回等措施。

其中，在地面公交方面，山區及沿河線路已全面停運，相關車輛與場站人員均撤離至安全區域駐車備勤。軌道交通方面，一旦遇極端情況，將立即採取封閉車站出入口、封閉車站、區段停運等措施，全力保障乘客人身財產安全。

另外，北京市氣象台同日稍早時間已發布暴雨紅色預警信號，市旅遊局已下令關閉全市所有景區。

圖為2025年7月28日，北京密雲區因暴雨水浸，有道路損毀。（Reuters）

國家防總派工作組赴京津冀一線指導救災

應急管理部指出，根據氣象部門預報，從周一夜間至周二（29日），北京、天津、河北等地部份地區有大到暴雨，其中，河北中部和東北部、北京西南部和東北部等地部份地區有大暴雨，局地有特大暴雨。周一傍晚6時，中央氣象台已發布暴雨橙色預警。

根據《國家防汛抗旱應急預案》及有關規定，國家防總決定於當晚9時針對北京、天津、河北升級啟動防汛三級應急響應，國家防總辦公室派出3個工作組，已分別趕赴3省市一線協助指導防汛救災工作。

圖為2025年7月28日，北京密雲區強降雨過後，一輛救護車涉水而行。（Reuters）

增加調撥4.3萬件中央救災物資

另外，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部28日會同國家糧食和物資儲備局，在前期已向災區調撥中央救災物資基礎上，增加調撥折疊床、毛巾被、毛毯、應急照明燈等4.3萬件中央救災物資。

當局會同中國紅十字會總會援助2,000套家庭應急箱，並通過應急物資政社協同保障機制，會同阿里集團、壹基金、愛德基金會、字節跳動基金會、韓紅基金會等，向災區援助應急食品、飲用水、婦嬰用品、衛生包等生活物資，支持當地進一步做好受災群眾緊急轉移安置和救災救助工作。