湖南瀏陽突降暴雨　遊客玩漂流棄船逃生　24歲女被大水沖走失聯

湖南瀏陽市六疊泉漂流景區傳出有女遊客玩漂流時失聯。7月28日，瀏陽市應急管理局工作人員證實有一人失聯，目前仍在搜救中，事發的景區已暫停開放。



多位網民發文稱，7月27日下午突降暴雨，六疊泉漂流景區內許多漂流船被掀翻，有人被沖走失聯。在社交平台上，不少人上傳了當日在六疊泉漂流景區影片，可見暴雨導致漂流河道中水流湍急，遊客棄船上岸逃生。在影片評論區，有網民留言稱其外甥女在漂流中被沖走失聯，至今未尋回。

遊客漂流時突降暴雨。（影片截圖）

遊客漂流時突降暴雨。（影片截圖）

遊客棄船上岸逃生。（影片截圖）

《縱覽新聞》報道，網民吳先生介紹，外甥女姓暨，今年24歲，是瀏陽本地人。27日下午，小暨與家人一行五人，包括母親、弟弟、表弟和表妹，在瀏陽六疊泉漂流景區玩漂流。當日下午4時許突然下起暴雨，河道水位迅速上漲，水流變得湍急。

吳先生稱，當時小暨和表妹同乘一艘船，由於水流湍急導致翻船，兩人被沖散。他事後了解到，小暨被沖到對岸，眼鏡被沖走導致視線模糊，鞋也被沖走。上岸後，小暨沿一條小路行走時失足墮河，被大水沖走，有遊客目睹後立即通知景區工作人員。事發後，當地持續搜救，目前還沒有進展，家人都在現場守候。

遊客棄船上岸逃生。（影片截圖）

暴雨導致漂流河道中水流湍急。（影片截圖）

7月28日，瀏陽市應急管理局工作人員表示，的確有一名遊客失聯，目前正在搜救，景區已暫停開放。

7月27日晚上8時許，六疊泉漂流景區微信公眾號發布緊急通知稱，因突降暴雨，河道受損，為了遊客安全，需要緊急維修河道，自2025年7月28日起停漂，具體開放時間另行通知。

暴雨導致漂流河道中水流湍急。（影片截圖）

因突降暴雨，六疊泉漂流景區水流湍急。（影片截圖）

大批遊客棄船離開。（影片截圖）

公開資料顯示，六疊泉位於湖南瀏陽市淳口鎮楓林湖村楓林片，海拔1359米，落差達158米，漂流全程6公里。