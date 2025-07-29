北京洪水｜鏟車車斗伸至二樓救人　直升機來回多次助民眾撤離

華北地區自7月23日起持續較強降雨，部份水庫高水位運行、河道堤防出險，局部地區受災嚴重。

受強降雨影響，北京市密雲區、懷柔區、延慶區多地出現洪水和山泥傾瀉，多個村莊受災，太師屯鎮等主街出現雨水倒灌現象。當地居民稱，鏟車車斗伸至二樓救走多人，直升機來回救走被困的老人及小孩。



《極目新聞》報道，太師屯鎮的居民金女士憶述，其家所在的小區距離清水河較近。7月28日早上6時許，他們注意到小區內已有較深積水，想出去將車輛移走時，發現車已經無法駛出小區。約半小時後，小區的圍欄倒塌，洪水瞬間湧入小區，導致多車被淹沒。

當日下午2時許，金女士和家人在消防員的幫助下乘鏟車離開。她表示，當時洪水已淹到一樓和二樓之間的走廊，「我們最後是從二樓的防盜窗出去搭鏟車離開的」。目前，小區居民已全部撤離至附近學校。

消防人員護送居民搭鏟車離開。（極目新聞）

金女士還目睹有直升機到小區附近的村莊救援，「當時看到直升機先來轉了一圈，然後看到平房屋頂有人，就先緊著平房上的人、老人、小孩等先救援」。金女士稱，救援人員每次只能帶一人上機，來回幾次才把屋頂上的幾個人全部帶走，「他們幾個居民當時站在屋頂避水起碼有兩小時了」。

救援人員用直升機帶走被困的居民。（極目新聞）

7月28日中午12時，北京市氣象台發布暴雨紅色預警信號，預計28日夜間北京地區有暴雨到大暴雨。28日晚8時，北京市防汛指揮部啟動全市防汛一級應急響應。提醒企事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班；停止涉山涉水戶外旅遊，關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業，遊客疏導勸返，並做好受威脅遊客疏散避險；在建工地停工，及時轉移、妥善安置相關工地人員等。

水利部7月27日對北京市啟動洪水防御Ⅳ級應急響應。圖為7月27日在北京市密雲區馮家峪鎮西莊子村拍攝的河道。（新華社）

7月27日，在北京市密雲區石城鎮西灣子村，救援人員清理被雜物阻斷的橋樑。（新華社）

截至28日午夜為止，北京因連續極端強降雨造成重大災情，全市因災死亡30人，其中密雲28人、延慶2人。受災地區道路損毀31處，涉及興陽線、西火路等16條線路仍未修通；136個村電力中斷，通訊設施共62條光纜損毀、1,825個基站退出服務。