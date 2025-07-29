北京暴雨紅警升級汛情如令　市委書記尹力急赴通州順義視察

7月28日，北京市升級發布暴雨紅色預警信號。北京市委書記尹力前往通州區與順義區檢查防汛工作，強調當前正值「七下八上」防汛關鍵期，要求各級各部門深入貫徹落實中共總書記習近平對防汛救災工作的重要指示精神，全力保障人民群眾生命安全。



內媒《北京日報》報道，尹力指出，要牢固樹立底線思維與極限思維，全面壓實政治責任，發揚連續作戰精神，「以更堅決的態度、更有力的舉措，毫不鬆懈抓實抓細防汛搶險救災各項工作」。他並提到，近日強降雨已對密雲、懷柔、延慶等地造成重大災害，應全力搜救失聯人員、救治傷者、果斷轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡。

北京市委副書記、市長殷勇，市委副書記游鈞也一同前往檢查。根據北京市防汛部署，密雲水庫正逐步加大向下游泄流量，導致河道水位持續上漲。市領導一行先後前往白廟橡膠壩、牛欄山橡膠壩等地，實地了解河道泄流情況與群眾安置進展，並沿途察看潮白河水情，檢查堤防搶險準備工作。

尹力要求，要全力確保密雲水庫運行安全，加強對庫區及壩體等重點部位的監測巡查，及時清除障礙物，確保行洪順暢。他指出，應提前做好群眾轉移安置，及時發布安全提示，提醒市民遠離河道，保障人身安全。同時強化上下游氣象與水情資訊的共享協作，「提高區域協同聯動能力，實現科學精準調度」，並加大巡堤巡查力度，備足搶險人力與物資，遇有險情能夠第一時間發現並妥善處置。

尹力強調，「汛情就是命令，責任重於泰山」。要密切關注雨情與水情變化，強化科學調度，估計困難要更充分、準備工作要更扎實，牢牢掌握主動權。他特別提到，轉移安置工作要「用心用情」，對老弱病殘等特殊群體應給予重點照顧，並強化生活物資保障。對於山區地區，則需聚焦水庫、山洪溝道、塘壩等重點部位，進一步排查隱患，嚴防滑坡、泥石流等地質災害；而城市地區要嚴防內澇，加強對地下空間、橋涵隧道等排水設施的檢查，並巡查危舊建築與在建工地，預防次生災害。

他並要求相關單位全力展開搶險救援工作，儘速修復受損的電力、交通與通信設施。「氣象部門要密切跟蹤天氣變化趨勢，強化監測預警，進一步提高預報預警的科學性與精準性」，尹力指出，應落實臨災預警「叫應」機制，善用各類平台及時將預警資訊傳達至基層一線。

尹力（資料圖片）

尹力強調，須確保城市水電氣熱等生命線運行安全，並妥善調度地鐵、公車等公共交通服務，並指出要「用好接訴即辦」，即時回應市民關切。對於宣傳引導工作，他表示應及時發布汛情資訊，引導市民合理安排出行、避開積水路段、遠離危險區域。他最後強調，全市必須壓緊壓實防汛責任，嚴格落實值班值守制度，確保指揮體系順暢、應對迅速、處置高效，形成全市一盤棋的防汛合力。

北京市領導趙磊、文獻、市政府秘書長曾勁亦陪同參與檢查行程。