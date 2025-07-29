北京暴雨｜無人機懷柔區空投物資　兩部門緊急預撥3.5億元救災

近日華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害。受強降雨影響，北京市密雲區、懷柔區、延慶區多地出現洪水和山泥傾瀉，其中懷柔區琉璃廟鎮受災嚴重，當地已撤離過千名居民，救援人員利用無人機空投物資。

7月29日，財政部、應急管理部緊急預撥3.5億元中央自然災害救災資金，重點支持北京、天津等9個省（區、市）開展災害應急搶險救援和受災群眾救助工作。



《央視新聞》報道，此次持續強降雨造成北京市懷柔區多個行政村受災。在北京市懷柔區琉璃廟鎮，當地因降雨受災嚴重，截至7月28日晚上8時，當地已撤離安置1022名群眾，針對受困人員的物資保障和基礎設施搶修工作正全力推進。在安置點，工作人員為村民發放食物，還制定了一份村民需求的清單，盡量提供更多的便利。

7月27日，在北京市密雲區石城鎮西灣子村，救援人員清理被雜物阻斷的橋樑。（新華社）

7月27日，武警北京總隊官兵在密雲區白河大橋南側清理淤泥搶通道路。（新華社）

部分民眾因山上道路損毀嚴重仍在等待撤離。救援人員啟用多架無人機，向琉璃廟鎮21個點位陸續空投3000份物資，包括礦泉水、麵包、火腿腸、雞蛋。

消防救援人員介紹，救援無人機可以搭載30公斤的救援物資，續航20多分鐘，飛行速度是15米每秒，兩分半鐘就可以跨越兩個山頭，前往受災的區域投送物資。同時，救援人員可以利用喊話器，指引災民前往指定的區域領取救援物資；也可以通過「視頻載荷」，觀察受災群眾的身體狀況、人數等。

救援人員啟用多架無人機空投物資。（央視新聞）

消防救援人員介紹，無人機可搭載30公斤的救援物資，兩分半鐘就可以跨越兩個山頭。（央視新聞）

截至7月28日午夜為止，北京因連續極端強降雨造成重大災情，全市因災死亡30人。受災地區道路損毀31處，涉及興陽線、西火路等16條線路仍未修通；136個村電力中斷，通訊設施共62條光纜損毀、1,825個基站退出服務。

7月29日，財政部、應急管理部緊急預撥3.5億元中央自然災害救災資金，重點支持北京、天津、河北、山西、內蒙古、吉林、山東、廣東、陜西9省（區、市）開展災害應急搶險救援和受災群眾救助工作，統籌做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、次生災害隱患排查、倒損民房修覆等，最大限度減少人員傷亡，努力減少災害損失，全力保障人民生命財產安全。