解放軍｢西湖號｣突破對馬海峽入日本海　日媒：潛艦支援艦首度現蹤

日本防衛省統合幕僚監部發布消息指出，解放軍海軍最新型潛艦救援艦「西湖號」（舷號841）於7月25日首次穿越對馬海峽進入日本海。日本海上自衛隊指出，這是解放軍927型潛艦救援艦首次出現在日本附近海域，引發日本國防部門高度關注。



根據日本防衛省公布的監控資料，該艘新型潛艦救援艦於7月24日中午首次在東海海域被海上自衛隊的海上巡邏機發現，當時該艦位於距離長崎縣五島列島約330公里海域，航向為東北方向。次日，該艦經對馬海峽北上進入日本海。日本防衛省指出，這艘艦艇的航行路徑與日前中國海軍其他艦艇的行動相呼應。

日本首次發現解放軍海軍927型（Dakai-class）潛艦救援艦「西湖號（舷號841）」7月25日穿越對馬海峽進入日本海。（mod.go.jp）

就在「西湖號」穿越前一日，包括052D型導彈驅逐艦「紹興號」（舷號134）、「烏魯木齊號」（舷號118）以及903型綜合補給艦「千島湖號」（舷號886）也同樣由南往北通過對馬海峽，進入日本海海域。

綜合媒體報道，「西湖號」為中國927型（北約代號：Dakai-class）潛艦救援艦的2號艦，是中國第三代潛艦救援艦之一，於去年開始服役。由於此型艦艇資訊極為稀少，連維基百科上尚無完整資料，其出現在日本周邊海域尤其引人注目。此型艦延續925型與926型的設計理念，具備支援潛艦行動與緊急救援功能。

據了解，「西湖號」滿載排水量約1.4萬噸，具備多項專門設計的水下救援與搜索能力。艦上搭載LR-7型深潛救生艇，最大潛深可達500公尺，可與遇難潛艦底部進行無縫對接，建立密封轉運通道，將艦內艇員轉移至救生艇後再上浮至救援艦，每次最多可救出18名潛艦人員。除救援外，亦具備醫療救治、設備打撈、輻射檢測等多項功能，被視為潛艦事故中的「救星」。

日本首次發現解放軍海軍927型（Dakai-class）潛艦救援艦「西湖號（舷號841）」7月25日穿越對馬海峽進入日本海。（mod.go.jp）

雖未配置任何魚雷、深水炸彈或反潛導彈等武裝，但927型艦配備有側掃聲吶與影像聲吶等先進水下探測設備，能對目標進行廣範圍搜索與定位。艦上先進聲吶系統亦可精確接收潛艦發出的求救訊號，進行定位，為後續救援提供位置資訊。分析人士指出，這項能力雖以救援為名，但實際上同樣具備偵潛與潛艦戰力支援功能。

日本國防分析專家指出，927型艦此次現身日本海，可能為中國海軍遠洋訓練行動的一部分，旨在提升潛艦戰力的支援與運作協同能力。但目前尚不清楚是否有潛艦伴隨其水下航行，亦無法判定其實際任務內容。