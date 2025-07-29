價格僅正品六七成　上海警方搗破賣假Labubu團夥涉逾1200萬元

作為新興的消費品，近年來潮玩市場愈來愈大，被認為能滿足消費者對自我表達的需求，促使他們不惜為此支付溢價，這也給了不法分子有機可乘。上海徐匯警方周二（29日）公布，徐匯警方經過縝密偵查，近日搗毀一銷售假冒註冊商標商品的犯罪團夥，查獲假冒潮玩玩偶5000餘件，涉案銷售金額1200餘萬元人民幣，已售出假冒玩偶達數十萬件。據指，該公司表面經營電扇、音響、遊戲機，實則暗中從事定制、包裝、銷售假冒LABUBU、CRYBABY等潮玩，標榜1:1復刻。哪怕一些隱藏款，也能在這裏買到，價格只有正品的六七成。



據《澎湃新聞》報道，今年3月，徐匯公安分局經偵支隊接到轄區一知名潮玩企業報案稱，有消費者反映在網上購買了該公司生產的一款熱門潮玩，但事後發現居然是假貨。經專業機構鑒定，該玩具並非企業授權委托加工生產，但產品的外觀種類、商標品名等均與正品相同，相關售賣的網店存在售假嫌疑。

警方隨即深挖線索開展偵查，發現網店實際經營人汪某表面經營銷售電子產品，但暗中從事假冒潮玩的定製銷售等。7月4日，在充分掌握嫌疑人行蹤和犯罪證據的基礎上，專案組分別在汪某住處和其公司內抓獲汪某、吳某等8名犯罪嫌疑人，同時倉庫內發現存放大量帶有假冒商標、完成以及未完成包裝的潮玩玩具，數量達5000餘件。警方發現，顧客看似能買到某些爆款玩具，但經過對查獲的各品種玩具進行抽樣檢測，結果顯示均為假貨。

團夥成員對於犯行供認不諱，去年11月起，他們眼見該潮玩得到市場追捧，為賺取快錢，在未經官方授權的情況下，私自根據採買的正品熱門潮玩樣式1:1定製了仿冒品，並採取玩具和包裝分離的運輸方式運抵公司倉庫內，進行裝盒、貼標和裝箱。同時，公司業務員吳某等人負責在各種社交平台內發布廣告信息。客戶若強調要真貨，汪某更會自行採購防偽貼等進行加工，但其購買的防偽標示也均為假貨，並且其自建了供仿冒品查驗的網站。

疑犯自建的查驗網站，網址顯示並非官方網址。(澎湃新聞)

警方在倉庫內發現存放大量帶有假冒商標、完成以及未完成包裝的潮玩玩具，數量達5000餘件。

員工吳某交代，由於自知賣的是假貨，汪某曾多次提示員工小心謹慎，盡量不要在朋友圈內發公司賣的潮玩內容，不要向外透露公司名稱和詳細地址，不要把外人帶到公司。目前，汪某因涉嫌銷售假冒註冊商標商品罪已被警方依法採取刑事拘留，其餘吳某等7名犯罪嫌疑人被警方依法採取刑事強制措施，上海警方也將對上遊生產企業以及其他售賣網店開展後續追查工作。

對於消費者如何分辨假貨，據泡泡瑪特（POP MART）供應鏈相關負責人介紹，以第三代「前方高能」玩偶為例，消費者在拿到商品後可根據洗水嘜防偽碼在官方平台驗證真偽，顯示為第一次驗證。其次，正品玩具還有防偽貼紙，並且產品底部會有泡泡瑪特logo鋼印標識，在UV燈下會顯現。

消費者還可根據官方網站的正品圖片對比商品外觀進行甄別，如固定的腮紅、鼻子、牙齒形狀等，且部分產品上眼睛內的閃粉漸變工藝與假冒產品有明顯區別。