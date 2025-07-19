Labubu斷崖式跌價黃牛蝕賣也無人要　原來真玩家早已轉戰「娃衣」

Labubu新一輪補貨後，價格迎來新一輪斷崖式下跌，部分限量款價格跌去80%，黃牛哭暈在廁所——囤了那麼多貨，本想賺筆大的，現在每隻虧500元（人民幣，下同）都沒人接盤。而真正的Labubu家長不語，只是一味買娃衣：夏天到了，娃兒得趕緊換上夏威夷裝。



文：青年橫財發展會

情緒要拿捏，沙灘褲、印花襯衫、草帽，搭配得明明白白；質感得在線，品類、面料、尺碼、發貨地一項項比對，比給自己買衣服還認真。在Labubu家長的心目中，管它行情暴漲還是價格雪崩，把娃兒打扮得漂漂亮亮才是正經事——即使自己還在穿條紋衫。

淘寶上的Labubu娃衣產品。（taobao.com）

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給Labubu挑件衣服可不簡單

別小看那隻笑得有點壞的Labubu。它的衣櫃，正在變得比你還豐富，毛絨外套、小皮衣、迷你馬丁靴……擁有一隻Labubu只是入坑的第一步，真正燒錢的還在後頭。打開小紅書，你會看到年輕人曬Labubu「今日OOTD」的熱情堪比穿搭博主，什麼美拉德風套裝、迷你海軍領、節日限定禮服……什麼季節就得穿什麼衣服，一周七天能不帶重樣。

不想生娃的年輕人，在Labubu上找到了當家長的樂趣，有人專門為娃衣做了收納盒、有人把Labubu當模特練攝影，越打扮越上頭。他們可太捨得為娃兒花錢了，一位網友曬出她為娃兒準備的各種明星同款，自己穿着優衣庫，卻捨得為娃兒買香奈兒高定套裝。

花錢可以，但是花冤枉錢不行。他們能為一雙迷你馬丁靴比價三天，也能為一條裙子做工粗糙，和賣家battle出五屏聊天記錄，在下單之前，他們仔仔細細地對比面料、做工，堅決不為過度營銷買單。尤其在動不動漲價、動不動沒貨的潮玩周邊圈子裏，年輕人練就了一身本事：小紅書上翻評測筆記，知乎上看踩雷合集。在亂花錢的同時，確保每一分錢都沒亂花。花錢前比三天，付款後盯物流，收貨後反手一條測評筆記——年輕人在一件Labubu娃衣上花的心思，恐怕比買自己衣服還多。

看起來像在為一隻玩偶操心，實則是當代年輕人消費模式的一次集體縮影：要情緒價值，也要物超所值。總結成一句話就是——要的就是質價比。在「怎麼才能買到一件又可愛又靠譜的娃衣」這個世紀難題面前，沒想到越來越多精明的家長在一個我從沒想到的地方找到了平衡點：淘寶國貨嚴選。

很多Labubu家長發現，在淘寶的國貨嚴選專區，只要二三十塊就能一口氣買到毛線帽、墨鏡、揹帶褲，為娃兒配齊一整套時髦穿搭，評論區都是整整齊齊的家長好評：價格香，質量好，太值了。除此之外一款Labubu的安全座椅全網熱銷1萬+，只需要花28.9就能給娃兒買到一個專屬的兒童座椅，座椅弧度完美貼合Labubu的臀部曲線，如此小眾的場景都能搞出量身定製。

此現象不禁引發本青年好奇，「淘寶國貨嚴選」到底啥來頭，能把一群精打細算的Labubu家長聚在一起，不再關心比價、關掉了踩雷貼，踏踏實實在這兒一站式下單？

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你在挑娃衣 平台在挑工廠

潮玩周邊消費的「可愛戰場」背後，其實藏着一條非常成熟的購物思路，也藏着成熟的產業帶工廠集群：要情緒價值，但不接受智商稅。不光是在潮玩周邊上，這其實也是這屆年輕人新的消費共識，質價比要高——在品質和價格之間，找到那個最值得的平衡點。

在過去，「質價比」常常只是一種理想狀態：便宜的怕質量差，貴的又擔心被割韭菜。但現在，電商平台開始真刀真槍地解決這個悖論。打開「淘寶國貨嚴選」平台，頁面上寫着六個字：好國貨，放心買——這是平台想傳遞的一種信號，也確實吸引了不少開始重視品質的年輕人。買白牌商品，實在是個技術活，既看運氣，又看人品。買對了，像刮中彩票，買錯了——人在無語時真的會笑。幾十塊的家居好物、百來塊的潮流爆款、號稱純正的短腿柯基，看着圖不錯、價格不高，付款時爽快，收貨後沉默。品牌的太多溢價，白牌又容易踩雷，這之間的空白地帶，就是淘寶國貨嚴選正在做的生意：深入100多個產業帶，挖掘那些真正「有料」的產業帶工廠，直接拉來合作。

什麼是產業帶工廠？比如你買的Labubu娃衣，很可能出自汕頭澄海的玩具廠，這裏本是世界級IP的代工基地，長期給日美品牌供貨。只不過過去大多做的是幕後，現在平台把它們帶到台前，用自己的品牌、自己的創意，開始講自己的故事。像蕪湖浮造電子商務、廣州諾巴曼、汕頭小王國等玩具工廠，就在「淘寶國貨嚴選」平台上從之前的大牌代工廠到現在建立起了自己的品牌，被越來越多消費者看見。從工廠直達消費者，減少了層層中轉渠道，減少了平台溢價，呈現給消費者的，自然是好價格好質量的商品。

據了解。這背後歸功於淘寶國貨嚴選的「半托管+產業帶」運營策略。平台幫助源頭廠商解決選品、定價、營銷、供應鏈、物流等一系列等難題。廠商只需要入駐，不需要自己開店就能觸達淘寶消費者，這也能夠讓廠商能夠將更多的精力放在生產好的產品上。你可以把它理解為一種「製造業運營系統的輕品牌化」：既讓工廠能快速建立面向C端的商品能力，又讓消費者在體驗上獲得接近大牌品牌店鋪的標準化服務。這是一次平台與製造業之間的深度協同——把原本分散、弱小、缺話語權的工廠，重組成一個「值得信賴的集體品牌」。

對於消費者來說，這就意味着：買到的東西更新得更快（剛上新的Labubu就能買到配套的衣服）、價格更合理、品質也有保障。就像你直接站在工廠門口拿貨，只不過平台幫你談了更好的價格，配了更好的服務。

潮玩周邊、玩具只是一個切口，它實際上在做的事是在打造一種確定性的消費路徑：你不需要懂工廠，也不必精通比價，只要認準這個入口，就能買到不會出錯的好東西。消費者們打開淘寶國貨嚴選，會發現越來越多來自原產地的食品，正在以親民的價格和看得見的背書，走進年輕人的購物車。

你吃到的五常大米，真來自五常。

國貨嚴選上賣的五常大米公布了檢驗報告和米廠地址，暢銷的火鍋底料來自在地30年老字號「名揚」，和重慶當地餐廳同源同配方，還有來自福建的春倫茉莉花茶、雲南的精品咖啡「四隻貓」，大家可以放心下單，因為「嚴選」就意味着這條鏈路已經走了多遍、試過多遍。本青年發現，敢把「嚴選」兩個字打在首頁，靠的可不是嘴上說說。所有商家必須提供品牌授權證明和資質認證，由平台審核確認無誤後，才有資格上架。產品必須符合國家或行業的權威標準，平台還會進行實地抽檢，從源頭一一查驗，確保你買到的，不是「貼個牌」的拼湊品，而是經過層層把關的真材實料。再比如家居品類。在小紅書查「零壓枕」時，不少人會看到一條熱帖：南通出品對打泰普爾。

在過去，為宜家、無印良品等國際知名品牌生產了大量傢俱、家紡、餐具和小家電的中國的工廠，現在憑藉平台的勢能將世界超一流的生產線、熟練的工人和完善的供應鏈體系等優秀的製造能力推向台前。觀察淘寶國貨嚴選的「選品邏輯」後會發現，正是為那些願意投入自主研發，技術創新和產業升級廠家賦能，助力這些廠家的優秀產品出圈，讓消費者能買到高質價比的品質家居：南通出品的星級酒店零壓枕、出口世界的景德鎮瓷器、大牌代工廠的台州收納盒。你只需要想：「我最近想換個枕頭」、「我家鍋不太行了」……然後點開國貨嚴選平台，就可以安心下單，不用擔心「翻車了」「買貴了」。

不僅如此，在售後服務上也有着遠高於電商平台的標準，如果收到的商品是假冒品牌，可獲得十倍紅包賠償；非生鮮品類商品，在收貨後30天內出現質量問題，淘寶國貨嚴選會24小時內響應並提供售後保障。很多年輕人發現，靠「淘寶國貨嚴選」挑東西，讓線上購物這件事簡單多了：質價比夠硬，花的錢花得明明白白，省下心力也更有底氣把生活過得痛快一點。

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國貨早就不是備胎了

現在，越來越多年輕人在購物時第一反應是：有沒有國產平替？年輕人開始意識到，那些曾經高高在上的「進口品質」，很多其實就誕生在離家不遠的產業帶裏。南通、桐鄉、佛山、義烏、汕頭……一座座城市的優質產業集群，幾十年來默默為全球品牌供貨，把最精細的工藝、最成熟的系統交給了他人。這些變化，逐漸打破了「國產＝低價、湊合用」的刻板印象。在消費時，這屆年輕人不再盲目追逐大牌，他們更看中的是產品本身的設計、品質和使用體驗。而國貨，已經完全有能力承接起這份需求。

這一份底氣，來自中國製造業長期積累下來的厚實基本盤。那些曾為國際大牌代工幾十年的工廠，從工藝流程到品控標準都極為成熟，工人經驗豐富，設備更新及時，產業鏈協同高效。現在通過平台賦能，如今開始走向台前。

與此同時，用戶的審美取向和消費語境也在發生悄然轉變。他們早已不滿足於仿款平替，而在尋找真正貼合生活方式的原創表達——哪怕是潮玩周邊的一頂草帽、一個坐墊，也能看出對方是否懂自己。因此，越來越多國貨品牌開始重視設計，並通過國貨嚴選的「半托管」模式，構建自己與消費者之間的獨立語言系統。在一條潮玩娃衣裏塞進節氣靈感，在一款組合收納盒裏讀懂租房青年的生活節奏，把民族元素做得簡約現代，又把傳統工藝完美融入日常生活。讓消費者不僅看見中國製造，也看見中國設計，中國品牌。

這幾年，國貨在產品質量，技術創新，設計美學和用戶體驗上都持續提升，它們有足夠的實力走向台前，被人看見。這不僅僅是商業鏈路的變化，更是一種製造信心的迴流。當國貨能夠回應這些感知，當它的觸角從價格延伸到品位，從製造力延伸到文化感，一種更深層的消費認同便悄然建立起來了。對很多消費者來說，以前工廠端的優質供給往往藏在層層渠道裏，很難被看見。幸而有淘寶國貨嚴選的努力，把那些懂製造的工廠直接呈現在大家面前，減少中間環節，讓「看得見、摸得着」的國貨品質成為線上購物的新信任基準。

從選品門檻、產品認證、源頭抽檢到售後保障， 「淘寶國貨嚴選」借平台的力量，設定了一整套嚴苛標準。每一個步驟，都為消費者多加一重這種確定感，才是今天購物最稀缺的信任通貨。用戶不必再反覆比價、深挖評論、追蹤工廠，只需點進「國貨嚴選」平台，就能精準找到那種「花得值」「買得穩」的商品，讓消費者一次又一次地確信，國貨早就不是備胎，而是那個你一眼認準、放心託付的首選渠道。

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