Labubu料月銷1000萬隻　泡泡瑪特創辦人王寧：是中國製造成就了我

隨着潮流玩具Labubu在全球熱銷，其出品企業泡泡瑪特（Pop Mart）備受關注。



近日，在北京朝陽區泡泡瑪特總部，人民日報記者專訪了公司創辦人王寧。在面對面的交流中，這名85後企業家，回應了很多大眾關心的問題。

泡泡瑪特（Pop Mart）創辦人王寧。（人民日報）

泡泡瑪特（Pop Mart）創辦人王寧。（人民日報）

潮流玩具Labubu在全球熱銷。（人民日報）

Labubu玩偶（labubuofficial.co.il）

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新時代的中國文化是世界級的文化

問：最近Labubu暢銷，泡泡瑪特引發熱議，有正面的，也不全是正面的。這個過程中，您是否有過焦慮？

答：焦慮肯定有。不過，換個角度想，在不斷「破圈」的過程中，對新鮮事物，有人好奇、有人欣賞，也會有人質疑，這很正常。

問：對於國內潮流玩具行業，泡泡瑪特的作用是什麼？

答：我們在一定程度上開創了潮流玩具這個品類。潮流玩具以前叫藝術家玩具或者設計師玩具。最初，國內很多人不知道這個品類，不相信「大人也要買玩具」。2017年，我們策劃了首屆北京國際潮流玩具展，現在已是亞洲規模領先的潮流玩具展。我們通過大型展會推廣潮玩文化，並定義了行業標準，帶動了大量就業。

問：有人認為，泡泡瑪特太年輕，成長太快了。您怎麼看？

答：我們既年輕又不年輕。年輕，是指潮玩這個行業；泡泡瑪特今年15歲了，不算是特別年輕的企業。去年，Labubu銷售額超過30億元（人民幣），層層「破圈」後，今年成了一個世界級的IP。成長迅速的原因是，泡泡瑪特是一個開放包容的IP平台，吸納了非常多優秀的藝術家和設計師，我們對這些IP進行體系化運營。文化產業的魅力在於，它要求較強的軟實力，無法理性計算，也就是說，不是花錢就能再造出一個Labubu。

問：從「賣產品」到「賣文化」，泡泡瑪特是如何提升價值的？

答：有一句話，叫作「From the world to the world」，就是「來自世界，再走向世界」。新時代的中國文化，是世界級的文化。我們孵化出大家喜歡的產品，通過產品將其背後的文化傳播到全世界。作為新一代的中國品牌，我們希望製造出更高附加值的產品，成為世界級的消費品牌。改革開放40多年，我們大多數製造業企業最關注效率和成本。例如，一個杯子，通過提升生產效率，價格從100塊錢降到10塊錢，這說明中國製造足夠優秀。與此同時，同樣的玻璃杯，上面印一個Labubu，就可以重新賣到100塊錢。我們跟優秀的藝術家合作，依託中國成熟的製造業，創造新的價值。我覺得，這也是創新。

問：作為一個新興的文化企業，有什麼可借鑑的經驗？

答：在一個小的品類，也有可能誕生一家大企業。我們有一個理念——尊重時間、尊重經營。在小事情上投入足夠多的時間，做到最好就都有機會。

問：一些聯名或者限量款的Labubu，賣出成千上萬元的高價，很多人不理解。對此您怎麼看？您覺得Labubu會火多久？

答：需求是豐富的，有些人喜歡常規的，有些人喜歡限量的。Labubu正處在從小眾往大眾消費品走的過程中。今年9月份之後，Labubu每個月銷售可能近1000萬隻，全世界範圍內需求量太大了。我們在用各種方式，爭取不要讓它被惡意炒作。

很幸運Labubu已經成為一個現象級IP，它火了以後全世界都知道長這個樣子的叫Labubu。IP企業一般都很長壽，對Labubu的故事和價值的挖掘才剛剛開始，相信未來還會給大家帶來更多驚喜。

問：有人對盲盒這種營銷方式不理解。您怎麼看？

答：文化類公司通常有自己的「語言」，比如樂高的積木，就是它的「語言」。泡泡瑪特的「語言」，是從盲盒這種營銷方式開始的。當然，企業能不能成功，關鍵還是在於產品和設計。

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慢就是快 少就是多 要聚焦一件事情慢慢做

問：2024年，泡泡瑪特境外營收達50.7億元，按年增長375.2%。您曾提出「海外再造一個泡泡瑪特」，做到了嗎？

答：2025年，海外銷售大概率會超過國內，增速遠比我們想象的快。當年IPO（首次公開募股）時，公司全部銷售額才不到20億元。2024年我們實現營收130億元。這樣算，現在已經再造了很多個泡泡瑪特。今年，我們在北美的銷售大概率會超越東南亞，在海外的市場不斷擴大。

問：為什麼想到要去海外發展？

答：我們有兩個重要優勢：一個是中國市場，一個是中國製造。其他國家的藝術家，他們所處的地方，要麼市場不夠大，要麼製造業不夠成熟。中國優秀的製造業和強大的市場，可以成為全世界藝術家孵化IP的平台，在中國孵化再走向世界。

問：出海會遇到哪些困難？

答：很多企業想快速做大市場，我們想的是如何先做好。慢就是快、少就是多，要聚焦一件事情慢慢做。出海是一個系統過程，語言、文化、法規等都得去適應。我們開店數很少，而且全是直營。今年底海外估計有200家店，我們自己建團隊，在當地僱人自己管，這是比較慢和笨的方式。我們外籍同事去年超過1000人，今年可能至少翻一倍。我們堅持本土化運營，希望把公司變成一個開放包容的平台。文化跟文化之間的融合，團隊成員的磨合，都需要時間。把合適的人放在合適的位置，不斷優化，才能把企業發展和文化交流兩件事都做好。幸運的是，人們對快樂和美好的追求是無國界的。

營銷是立體的，從產品到服務，有無數的細節，我們要把這些細節一一做好。剛把店開到海外時，很多人質疑說，一定都是中國人跑過去買。現在反過來了，說國內門店有很多是外國人來買。有人開玩笑說，我們的產品成了「中國土特產」。

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想成為樹一樣的企業 把根扎得足夠深

問：聽說您上學時很喜歡跳街舞，喜歡潮流文化對經營公司有什麼影響？

答：我從小就喜歡兩件事情，藝術和商業。可以理解為，一半感性，一半理性。這兩個東西是矛盾的，藝術追求獨特，藝術家越獨特，他就越藝術；商業是普遍的，越普遍越成功，需要去找一個平衡點。從最開始創業，我們就希望做一個偉大的企業，做一個讓人尊敬的品牌，做一個有温度的產品去傳遞美好。

問：泡泡瑪特發展過程中，伴隨着不少爭論。您怎麼看？

答：我們是典型的創業公司，本來想做A，做着做着做成了B，突然又在C成功了，可能有一天在D變得更成功。我們相信迭代和積累的力量。我們是潮玩行業的開拓者，很多事情沒有可以借鑑的路，只能摸着石頭過河，走一步看一步。我覺得，有的企業像草一樣，長得快，但價值不高；有的企業像花，雖然美，但很短暫。我們想成為樹一樣的企業，把根扎得足夠深。中國海納百川的文化、強大的製造業能力、廣闊的市場……都提供了紮根的土壤。恰恰是，中國製造和中國文化成就了我們。

問：有人拿泡泡瑪特跟迪士尼比較。您怎麼看？

答：2020年的時候，我說5年以後如果中國有一家企業最像迪士尼，那一定是泡泡瑪特。去年開始，我們希望不是成為中國的迪士尼，而是成為世界的泡泡瑪特。一方面，是因為國際化的成功；另外一方面，我認為平台孵化IP的方式，更能適應這個時代。我們的理想是星辰大海，但與百年企業比起來，還有很多不足。希望能走出一條全新的路，如果只是按照別人的路徑走，是不可能完成超越的。

問：在全球經濟波動的背景下，潮流行業也面臨增速放緩、同質化競爭激烈的局面。您如何看待？

答：我相信設計和美的力量，它是有價值的。我一直認為，推動很多產業下一次大發展的動力，是關於美的。以前是從無到有，現在是從有到美。比方說，我們現在用的椅子、沙發等等，在追求美的推動下，完全可以重新發展，很多行業都可以。

問：又是一年大學畢業季，對步入社會的畢業生們，您有哪些建議？

答：每個時代有每個時代的機會。要相信努力的價值，相信好奇心的價值，相信美好的價值。每代人對生活的追求可能不一樣，比如，上一代更看重效率和成本，而我們這一代，更追求創新和美好。大家一起努力，去追求和創造美好！

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