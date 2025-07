Labubu料月銷1000萬隻　泡泡瑪特創辦人王寧：是中國製造成就了我

隨着潮流玩具Labubu在全球熱銷,其出品企業泡泡瑪特(Pop Mart)備受關注。



近日,在北京朝陽區泡泡瑪特總部,人民日報記者專訪了公司創辦人王寧。在面對面的交流中,這名85後企業家,回應了很多大眾關心的問題。

泡泡瑪特(Pop Mart)創辦人王寧。(人民日報)

潮流玩具Labubu在全球熱銷。(人民日報)

Labubu玩偶(labubuofficial.co.il)

點圖放大看看Labubu的產品:

+ 17

新時代的中國文化是世界級的文化

問:最近Labubu暢銷,泡泡瑪特引發熱議,有正面的,也不全是正面的。這個過程中,您是否有過焦慮?

答:焦慮肯定有。不過,換個角度想,在不斷「破圈」的過程中,對新鮮事物,有人好奇、有人欣賞,也會有人質疑,這很正常。

問:對於國內潮流玩具行業,泡泡瑪特的作用是什麼?

答:我們在一定程度上開創了潮流玩具這個品類。潮流玩具以前叫藝術家玩具或者設計師玩具。最初,國內很多人不知道這個品類,不相信「大人也要買玩具」。2017年,我們策劃了首屆北京國際潮流玩具展,現在已是亞洲規模領先的潮流玩具展。我們通過大型展會推廣潮玩文化,並定義了行業標準,帶動了大量就業。

問:有人認為,泡泡瑪特太年輕,成長太快了。您怎麼看?

答:我們既年輕又不年輕。年輕,是指潮玩這個行業;泡泡瑪特今年15歲了,不算是特別年輕的企業。去年,Labubu銷售額超過30億元(人民幣),層層「破圈」後,今年成了一個世界級的IP。成長迅速的原因是,泡泡瑪特是一個開放包容的IP平台,吸納了非常多優秀的藝術家和設計師,我們對這些IP進行體系化運營。文化產業的魅力在於,它要求較強的軟實力,無法理性計算,也就是說,不是花錢就能再造出一個Labubu。

問:從「賣產品」到「賣文化」,泡泡瑪特是如何提升價值的?

答:有一句話,叫作「From the world to the world」,就是「來自世界,再走向世界」。新時代的中國文化,是世界級的文化。我們孵化出大家喜歡的產品,通過產品將其背後的文化傳播到全世界。作為新一代的中國品牌,我們希望製造出更高附加值的產品,成為世界級的消費品牌。改革開放40多年,我們大多數製造業企業最關注效率和成本。例如,一個杯子,通過提升生產效率,價格從100塊錢降到10塊錢,這說明中國製造足夠優秀。與此同時,同樣的玻璃杯,上面印一個Labubu,就可以重新賣到100塊錢。我們跟優秀的藝術家合作,依託中國成熟的製造業,創造新的價值。我覺得,這也是創新。

問:作為一個新興的文化企業,有什麼可借鑑的經驗?

答:在一個小的品類,也有可能誕生一家大企業。我們有一個理念——尊重時間、尊重經營。在小事情上投入足夠多的時間,做到最好就都有機會。

問:一些聯名或者限量款的Labubu,賣出成千上萬元的高價,很多人不理解。對此您怎麼看?您覺得Labubu會火多久?

答:需求是豐富的,有些人喜歡常規的,有些人喜歡限量的。Labubu正處在從小眾往大眾消費品走的過程中。今年9月份之後,Labubu每個月銷售可能近1000萬隻,全世界範圍內需求量太大了。我們在用各種方式,爭取不要讓它被惡意炒作。

很幸運Labubu已經成為一個現象級IP,它火了以後全世界都知道長這個樣子的叫Labubu。IP企業一般都很長壽,對Labubu的故事和價值的挖掘才剛剛開始,相信未來還會給大家帶來更多驚喜。

問:有人對盲盒這種營銷方式不理解。您怎麼看?

答:文化類公司通常有自己的「語言」,比如樂高的積木,就是它的「語言」。泡泡瑪特的「語言」,是從盲盒這種營銷方式開始的。當然,企業能不能成功,關鍵還是在於產品和設計。

慢就是快 少就是多 要聚焦一件事情慢慢做

問:2024年,泡泡瑪特境外營收達50.7億元,按年增長375.2%。您曾提出「海外再造一個泡泡瑪特」,做到了嗎?

答:2025年,海外銷售大概率會超過國內,增速遠比我們想象的快。當年IPO(首次公開募股)時,公司全部銷售額才不到20億元。2024年我們實現營收130億元。這樣算,現在已經再造了很多個泡泡瑪特。今年,我們在北美的銷售大概率會超越東南亞,在海外的市場不斷擴大。

問:為什麼想到要去海外發展?

答:我們有兩個重要優勢:一個是中國市場,一個是中國製造。其他國家的藝術家,他們所處的地方,要麼市場不夠大,要麼製造業不夠成熟。中國優秀的製造業和強大的市場,可以成為全世界藝術家孵化IP的平台,在中國孵化再走向世界。

問:出海會遇到哪些困難?

答:很多企業想快速做大市場,我們想的是如何先做好。慢就是快、少就是多,要聚焦一件事情慢慢做。出海是一個系統過程,語言、文化、法規等都得去適應。我們開店數很少,而且全是直營。今年底海外估計有200家店,我們自己建團隊,在當地僱人自己管,這是比較慢和笨的方式。我們外籍同事去年超過1000人,今年可能至少翻一倍。我們堅持本土化運營,希望把公司變成一個開放包容的平台。文化跟文化之間的融合,團隊成員的磨合,都需要時間。把合適的人放在合適的位置,不斷優化,才能把企業發展和文化交流兩件事都做好。幸運的是,人們對快樂和美好的追求是無國界的。

營銷是立體的,從產品到服務,有無數的細節,我們要把這些細節一一做好。剛把店開到海外時,很多人質疑說,一定都是中國人跑過去買。現在反過來了,說國內門店有很多是外國人來買。有人開玩笑說,我們的產品成了「中國土特產」。

想成為樹一樣的企業 把根扎得足夠深

問:聽說您上學時很喜歡跳街舞,喜歡潮流文化對經營公司有什麼影響?

答:我從小就喜歡兩件事情,藝術和商業。可以理解為,一半感性,一半理性。這兩個東西是矛盾的,藝術追求獨特,藝術家越獨特,他就越藝術;商業是普遍的,越普遍越成功,需要去找一個平衡點。從最開始創業,我們就希望做一個偉大的企業,做一個讓人尊敬的品牌,做一個有温度的產品去傳遞美好。

問:泡泡瑪特發展過程中,伴隨着不少爭論。您怎麼看?

答:我們是典型的創業公司,本來想做A,做着做着做成了B,突然又在C成功了,可能有一天在D變得更成功。我們相信迭代和積累的力量。我們是潮玩行業的開拓者,很多事情沒有可以借鑑的路,只能摸着石頭過河,走一步看一步。我覺得,有的企業像草一樣,長得快,但價值不高;有的企業像花,雖然美,但很短暫。我們想成為樹一樣的企業,把根扎得足夠深。中國海納百川的文化、強大的製造業能力、廣闊的市場……都提供了紮根的土壤。恰恰是,中國製造和中國文化成就了我們。

問:有人拿泡泡瑪特跟迪士尼比較。您怎麼看?

答:2020年的時候,我說5年以後如果中國有一家企業最像迪士尼,那一定是泡泡瑪特。去年開始,我們希望不是成為中國的迪士尼,而是成為世界的泡泡瑪特。一方面,是因為國際化的成功;另外一方面,我認為平台孵化IP的方式,更能適應這個時代。我們的理想是星辰大海,但與百年企業比起來,還有很多不足。希望能走出一條全新的路,如果只是按照別人的路徑走,是不可能完成超越的。

問:在全球經濟波動的背景下,潮流行業也面臨增速放緩、同質化競爭激烈的局面。您如何看待?

答:我相信設計和美的力量,它是有價值的。我一直認為,推動很多產業下一次大發展的動力,是關於美的。以前是從無到有,現在是從有到美。比方說,我們現在用的椅子、沙發等等,在追求美的推動下,完全可以重新發展,很多行業都可以。

問:又是一年大學畢業季,對步入社會的畢業生們,您有哪些建議?

答:每個時代有每個時代的機會。要相信努力的價值,相信好奇心的價值,相信美好的價值。每代人對生活的追求可能不一樣,比如,上一代更看重效率和成本,而我們這一代,更追求創新和美好。大家一起努力,去追求和創造美好!

