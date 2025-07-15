Labubu盜版滿天飛？　海關總署教你鑑定真假

Labubu風靡全球，內地海關總署近期查扣多批「假布布」。7月14日，海關總署副署長王令浚在新聞發布會上提到，分辨Labubu是否山寨的關鍵在於牙齒，正版是9顆尖牙，而仿品常常因為模具的誤差，會減少一兩顆。



王令浚表示，近年來，中國的潮玩深受全球市場的歡迎。今年前4個月，中國出口的玩偶、動物玩具已突破百億大關，達到了133.1億元，增幅達到了9.6%。今年上半年，全國海關共查扣侵權嫌疑貨物1.1萬批次、3867.5萬件。其中，也包含大家關注的山寨「Labubu」。

內地海關扣查涉嫌侵權的Labubu。（海關發布）

內地海關扣查涉嫌侵權的Labubu。（海關發布）

內地海關扣查涉嫌侵權的Labubu。（海關發布）

Labubu這個由中國香港藝術家龍家升創作的角色，被消費者貼上「長相奇怪可愛」、「風格誇張」的個性標籤，但正是這種獨特性，也讓它在美國的年輕人中大受歡迎。許多粉絲表示，Labubu不僅是一個玩具，更像一個陪伴他們的「好朋友」。

Labubu玩偶（labubuofficial.co.il）