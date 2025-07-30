轟-6N獲運油-20空中補給支持　挑戰美國第三島鏈戰略防線

《騰訊網》軍事頻道7月28日刊出署名「矚望雲霄」的評論文章指出，中國空軍近期展示轟-6N戰略轟炸機與運油-20（YY-20）空中加油機的協同作戰能力，顯著提升了其戰略投射範圍，對美軍位於西太平洋的第三島鏈構成實質性威懾。



該評論文章指出，轟-6N已確認可搭載高超音速導彈，例如CM-401彈道導彈，具備高速與難以攔截的特性，使其成為攻擊遠距離戰略目標的理想武器。在運油-20的支援下，轟-6N的作戰半徑可大幅擴展，理論上可達7000公里，涵蓋美軍在夏威夷和關島等第二與第三島鏈的核心設施。

轟-6N戰略轟炸機。（鼎盛軍事）

「一旦這些目標的機場遭到彈道導彈或高超音速導彈攻擊，美國空軍將面臨更大的運營限制，嚴重影響其在亞太地區的作戰能力」，文章指出，這種航程與打擊能力的提升，打破了傳統轟-6系列因航程限制所受的地區性侷限。

評論認為，與陸基導彈相比，空中發射的高超音速武器具備更高性價比，尤其是在機動性、彈性與戰術不可預測性方面具優勢。轟-6N可根據任務需要調整航線與發射點，配合其多樣化掛載能力，能執行巡航導彈打擊、彈道導彈攻擊與電子戰等任務。

文章指出，美國第三島鏈以夏威夷為核心，是其在西太平洋的戰略支點，第二島鏈的關島則是美軍亞太部署的前線樞紐。「一旦這些關鍵節點的機場遭轟-6N所搭載的導彈攻擊，美軍的後勤補給、戰機調度與快速反應能力都將受限」，文章指出，這可能迫使美軍重新調整戰術部署，將更多資源轉向防禦第二與第三島鏈，進而削弱第一島鏈的壓力布局。

解放軍運油-20 加油機。（河東三叔）

關於空中加油能力的提升，文章指出，運油-20是以運-20平台研製的中國新一代加油機，補足了中國此前空中加油能力的短板。其載油量與續航能力均優於先前使用的轟-6改型加油機與伊爾-78M，支持轟-6N進行長距離戰略打擊，使其戰略能力接近甚至超越部分傳統洲際轟炸機。

值得注意的是，2024年6月，轟-6N已從俄羅斯境內基地起飛，執行接近美國阿拉斯加海岸的任務，顯示其具備跨境部署的作戰彈性。文章指出，未來結合殲-20、殲-16等戰機，以及隱形加油機的潛在發展，中國空軍的戰略投射能力正迅速逼近美軍空中優勢。